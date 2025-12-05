CASO BEGOÑA GÓMEZ
La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez como le obliga la ley del jurado
El Ministerio Público considera que la forma de proceder del juez "lesiona los derechos de las partes en este procedimiento".
La Fiscalía de Madrid ha advertido al juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, de que desde que acordó la transformación de las diligencias previas a procedimiento ante el tribunal del jurado, su actuación proactiva "choca con el papel que le reserva la ley del jurado, que pretende preservar un papel de mayor imparcialidad o arbitral, en aras a alcanzar unas cotas más elevadas respecto al principio acusatorio", según pone de manifiesto un recurso de reforma de 21 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico.
En concreto, entre las resoluciones "imparciales" de Peinado, el Ministerio Fiscal señala la petición realizada al Instituto de Empresa (IE) para que remitiera los correos en los que aparece María Cristina Álvarez, la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, que no existían; y también la imputación de la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, "pese a que estaba propuesta por las acusaciones como testigo".
La imputación de esta cargo de Moncloa, lamenta la Fiscalía, se produjo "sin que se debiera al surgimiento de hechos o revelaciones nuevos conocidos tras la incoación del procedimiento ante el tribunal del jurado". De hecho, completa el escrito, esta acusación fue sobreseída 'in voce' tras su declaración en el Juzgado de Peinado.
"Lesiona los derechos"
Pero la Fiscalía apunta a una tercera actuación del magistrado, que considera que no sería imparcial. Encargó "un informe de carácter jurídico a la Asociación Española de Abogados del Estado" Y esta forma de proceder, conluye el Ministerio Público "choca con los principios inspiradores de la ley del jurado, con su exposición de motivos, y también con el propio precepto invocado en el que pretende ampararse".
Y como lo ha hecho, según dice el escrito, "de forma repetida y recurrente, pese a llevar año y medio de instrucción, y pese a haber transformado, lesiona los derechos de las partes en este procedimiento".
