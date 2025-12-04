Con doble entrada, cinco habitaciones y vecinos "estacionales": detalles del privilegiado piso en el que Mazón instalará su oficina de expresidente en Alicante

Un piso al alcance de muy pocos. Carlos Mazón instalará su oficina de expresidente en un amplio inmueble con vistas a la Explanada, en el centro de Alicante, con un amplio espacio y un entorno privilegiado.

El piso es el 6ºB del número 2 de la calle Ingeniero Lafarga, que conecta el paseo de la Explanada con la calle San Fernando, y según vecinos del bloque, el conocido como edificio Mónaco, la vivienda cuenta con unos 160 metros cuadrados, cinco dormitorios, salón exterior, dos baños, un aseo y doble entrada (una principal y otra de servicio).

El espacio en el que Mazón habilitará su oficina acogió la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante, ahora con sede en la cercana calle Cervantes. Pese al traslado, la placa aún está presente en las paredes exteriores del edificio. La entidad, que depende de la Conselleria de Industria de la Generalitat, era la sede del órgano administrativo dedicado a resolver conflictos entre consumidores y empresas de forma extrajudicial.

Pese a que el bloque tiene su entrada en la calle Ingeniero Lafarga, el piso que albergará la oficina de expresidente de Mazón también da a la Explanada y a la calle San Fernando, tal como ocurre con las viviendas que se encuentran en la puerta B del edificio.

Puerta de la futura oficina de expresidente de Carlos Mazón, en el 6ºB de la calle Ingeniero Lafarga número 2. / Jose Navarro / Jose Navarro

Los de la puerta A, con menos espacio por no hacer esquina (algo más de 100 metros cuadrados), no tienen vistas a la calle de la entrada, que mide escasos metros y acoge un supermercado 24 horas cuyos clientes son turistas casi en su totalidad. Esta diminuta acera también cuenta con un Burger King, con entrada en la Explanada; y con las oficinas de una agencia de viajes que ofrecen acceso a través del emblemático paseo.

Según vecinos de la zona, el piso no ha sufrido obras de calado desde que en 1969 se acabara su construcción, a cargo de la empresa Bernal Pareja SA tras el diseño del célebre arquitecto catalán Juan Guardiola Gayá, que cuenta con diversas construcciones en Alicante, sobre todo entre la Albufereta y Playa de San Juan.

Detalles de las cerámicas del edificio Mónaco, entre los ventanales. / Jose Navarro

El edificio, que cuenta con servicio de consejería, destaca por sus noventa murales visibles desde el exterior, con cerámicas que reflejan imágenes marítimas, históricas y mitológicas y que dan al bloque un importante valor artístico. Pese a esta singularidad, el edificio no se recoge en el Catálogo de Protecciones de Alicante.

Monotonía vecinal

Pese a sus nueve plantas con dos pisos cada una, a los que hay que sumar una planta baja, una entreplanta destinada a oficinas (con poca o nula actividad en el inmueble, según los vecinos) y un ático doble, en el edificio no se observa apenas movimiento. Vecinos de la zona expliquen que en los últimos años se concentran más vecinos en verano, con la llegada de propietarios de otras ciudades.

El portal del edificio del número 2 de la calle Ingeniero Lafarga, junto a un supermercado 24 horas. / Jose Navarro

La presencia de extranjeros y de segundos residentes se traduce en una falta de contacto vecinal. En las juntas, explican algunos vecinos, “apenas se reúnen más de tres o cuatro personas”, pese a haber casi una veintena de pisos.

La nueva vida de Mazón

Una vez ya es expresidente, Mazón tiene derecho a una oficina, que habilitará en el edificio Ingeniero Lafarga; a dos asesores (aún sin nombrar), a vehículo oficial y a disponer de chófer. Los nombramientos de sus colaboradores se formalizarán a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y estos derechos son vitalicios.

Además, van en paralelo a otros que de momento Mazón no parece que vaya a activar, como su ingreso en el Consell Jurídic Consultiu como miembro nato, que supondría un salario de 75.000 euros al año durante dos años y medio, el mismo tiempo que ha permanecido en el Palau, al no superar la legislatura completa. De haber cumplido con todo el mandato como presidente, Mazón habría tenido derecho a quince años de sueldo completo dentro del Jurídic.

Los dos primeros presidentes de la Generalitat, el socialista Joan Lerma (1982-1995) y el popular Eduardo Zaplana (1995-2002), no han activado la oficina que les corresponde. Sí que la tienen Francisco Camps (2003-2011) y Alberto Fabra (2011-2015), ambos del PP. El primero en la plaza Sant Nicolau, en el centro histórico de València, a 300 metros del Palau de la Generalitat; y el segundo en Castellón de la Plana, localidad de la que fue alcalde.

También cuenta con este despacho el antecesor de Mazón, el socialista Ximo Puig (2015-2023), en la plaza del Ayuntamiento de València.