El juez exige al PSOE los pagos en metálico que realizó entre 2017 y 2024 a "todos sus cargos", lo que incluye a Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera que su requerimiento al PSOE sobre los pagos que realizó en efectivo entre 2017 y 2024 está lo "suficientemente clara" que no necesita aclaración alguna. Así que le ha insistido en que la relación de pagos que espera recibir son todos los realizados en metálico por esta formación política “con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”.

Y ello, aunque el auto del juez en el que responde al partido socialista que no tiene que hacerle aclaración alguna, incluye al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su comparecencia en el Senado, admitió que él también había recibido pagos en metálico por pequeñas cantidades del PSOE.

El partido pidió al juez que protegiera los datos personales que le iba a facilitar y que aclarara la providencia del pasado 26 de noviembre en la que pedía a este partido político que, en el plazo de diez días, facilitase al juzgado la relación de pagos en metálico que había realizado, así como los documentos en los que se soportan los mismos entre 2017 y 2024.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 resuelve esta cuestión en línea con lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe al respecto considera la resolución "suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante", únicamente a "las personas investigadas en la causa" instruida en el Tribunal Supremo: el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El ministerio público añadió que esa información (no en cuanto al soporte documental) ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones, ya que fue justo la entregada en el alto tribunal por el partido y remitida a la Audiencia Nacional para que abriera la pieza relativa a los pagos realizados por el PSOE. De hecho, El informe de 285 páginas de extensión desveló que el PSOE entregó entre 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros a Ábalos, sumas que se entregaron en algunas ocasiones en sobres, que recogía Koldo o su, incluso, un motorista.

En su auto, el juez explica que la información solicitada al partido se refiere a cuestiones trascendentes para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la diligencia se estima pertinente y necesaria, “teniendo en cuenta que la información aportada por la unidad policial actuante en el informe policial de 8 de octubre y que de la prueba testifical practicada en el Tribunal Supremo no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente”.