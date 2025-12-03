Congreso del SUP en Toledo
Feijóo plantea prisión permanente revisable para violadores reincidentes y que la violencia machista dependa de Interior
En su discurso ante el SUP, Alberto Núñez Feijóo propuso que la violencia machista sea competencia del Ministerio del Interior y criticó las políticas de Igualdad del actual Gobierno
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó este miércoles en un discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebrado en Toledo un decálogo de medidas para combatir la inseguridad cuando llegue al Gobierno. El presidente del Partido Popular (PP) plantea extender la prisión permanente revisable a los violadores reincidentes, que la violencia machista pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y que se agraven las sanciones por empleo de armas blancas, entre otras cuestiones.
Además, Feijóo arremetió contra la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por haber dicho que tanto la Policía como la Guardia Civil eran las "primeras barreras" que se encontrarían muchas mujeres víctimas de violencia machista. "Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de las ministras de Igualdad de este Gobierno por sus declaraciones, por sus decisiones y sus legislaciones irresponsables", señaló, calificando de "vergüenza" las manifestaciones de Redondo.
Feijóo, que acudió al cónclave del SUP acompañado de la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, cifró en un 217% lo que habrían subido los delitos de violaciones, y subrayó que uno de cada cuatro hombres que violan a una mujer suelen reincidir. Su plan contra la inseguridad incluye también la persecución de la captación de jóvenes con el objetivo de delinquir, un refuerzo de las medidads contra el crimen organizado y contra la ciberlincuencia. Además, el presidente de los populares volvió a reclamar al Gobierno el desbloqueo de la ley de su partido contra la okupación y se comprometió a mejorar las condiciones salariales de los policías.
Noticia en elaboración.
