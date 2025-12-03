CASO MONTORO
Anticorrupción defiende al juez del caso Montoro y rechaza que sea una investigación "política" sino de "grave corrupción"
El Ministerio Fiscal sostiene que el magistrado "ha seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar" los derechos de los investigados
La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la investigación del 'caso Montoro' y en un escrito ha tratado de "dejar claro y sentado" que alguno de los correos electrónicos intervenidos "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideologia política alguna",- según especifica el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Asimismo, el Ministerio Fiscal ha aprovechado el escrito para defender al magistrado, sobre quien ha asegurado que sus escritos "han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales".
Y pese a todo, lamenta la Fiscalía, "algunas defensas, llegando más lejos, quieren hacer valer la pretendida arbitrariedad del magistrado instructor en su interés por asumir una causa que consideran de notorio cariz político y especial relevancia mediática [...]. Otros afirman, sin rubor alguno, de la existencia de 'anomalías' procesales 'sobradamente conocidas".
En el mismo sentido, Anticorrupción recuerda que el magistrado, "para garantizar el derecho de defensa de las partes, para permitir que se instruyan de las actuaciones, no ha fijado todavía fecha para la declaración de los investigados, quienes podrán aportar antes de su declaración, o en el acto de la misma, toda aquella prueba que tengan por conveniente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- El tiempo en Ibiza y Formentera: la Aemet activa la alerta amarilla por mala mar
- El esperado reencuentro del grupo Peter Colours en Ibiza
- Localización en Ibiza de las nuevas promociones de vivienda pública anunciadas por el Govern