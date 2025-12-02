El Parlamento Europeo cita a Marlaska por la "obstrucción del Gobierno" a la misión de los eurodiputados tras la tragedia de Barbate

El Parlamento Europeo ha aprobado, en la reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones de este martes, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca el próximo 28 de enero en Bruselas para explicar la retirada de pruebas clave durante la misión que investigó los asesinatos en aguas de la localidad gaditana de Barbate. La petición por parte de la Eurocámara se realiza a propuesta de Vox, que, según defienden en una nota remitida a los medios, "ha liderado en todo momento la denuncia de la obstrucción del Gobierno socialista y ha logrado que la Eurocámara lo obligue formalmente a dar explicaciones públicas".

Este anuncio se produce siete meses después de la visita de una delegación de eurodiputados a la zona del Estrecho para conocer de primera mano cómo se enfrentan los agentes a la lucha contra el narcotráfico, meses después de la tragedia ocurrida en aguas del puerto de Barbate, en febrero de 2024, donde una narcolancha arrolló la zodiac de la Guardia Civil y acabó con la vida de dos agentes. La investigación sigue su curso mientras el conductor de la narcolancha, Karim El Bakali, sigue en prisión preventiva a la espera de juicio. Una de las principales conclusiones esa delegación fue que las penas no están a la altura del delito. A la investigación judicial, se sumó desde el principio la dimensión política de un suceso que volvió a poner sobre la mesa la falta de medios con la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchan contra el narco en el Estrecho.

Fuentes comunitarias consultadas por El Correo de Andalucía da por descartado que el ministro Marlaska vaya a acudir a esta cita en la Comisión de Peticiones. Ya fue solicitada su comparecencia para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo por este mismo asunto y no acudió.

En puridad, la misión del Parlamento Europeo, en la que participaron eurodiputados, encabezada por el diputado polaco del partido ultra Ley y Justicia Bogdan Rzonca, buscaba como objetivo estudiar el trabajo de los agentes en toda Europa, pero el hecho de que la visita se centrara en Barbate, Algeciras y Sevilla condicionó desde el principio la manera en que se ha leído el objetivo que perseguía esta delegación que puso el foco en la tragedia del 9 de febrero. "Fue una dramática muerte en acto de servicio", en palabras de Rzonca.

Según Vox, el informe aprobado por la Eurocámara -que contó con el rechazo de los diputados socialistas de la misión- confirma la obstrucción del Gobierno socialista durante la misión en Barbate. Por lo que "Marlaska debe dimitir o ser cesado inmediatamente. Un ministro que oculta pruebas, obstaculiza una investigación europea y abandona a policías y guardias civiles no puede continuar en el cargo", defiende el partido ultra en un comunicado remitido desde Vox Andalucía. Según este escrito, el ministro deberá responder ante los eurodiputados a cuestiones que el Gobierno ha intentado ocultar: por qué se retiró la patrullera implicada en los asesinatos antes de la llegada de la misión; quién dio la orden y bajo qué criterios; qué documentación y pruebas fueron apartadas y por qué se trató de impedir que Europa conociera la verdad.