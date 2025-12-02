Peste porcina
Illa admite que hay un "exceso de jabalís" en Cataluña e intensificará su reducción con "respeto" a los procesos
Gisela Boada
El president Salvador Illa compagina su agenda institucional en México con la gestión virtual de la crisis de la peste porcina africana (PPA) que afecta Cataluña, principalmente la zona de Collserola. Este martes ha vuelto a pedir "prudencia", dejar a los expertos definir la "mejor respuesta" y a los efectivos hacer su trabajo sobre el terreno. Por parte del Govern, ha asegurado que ya se están tomando todas las medidas necesarias, entre ellas acatar el "exceso de jabalís" que hay en Cataluña y que se propone limitar con un "control sinergético" de la fauna, es decir, la eliminando controladamente estos animales.
Se trata de un procedimiento que ya se está llevando a cabo en la comunidad autónoma, pero que ahora ha pedido a sus miembros del Executiu que aceleren. Lo primero será cuantificar el número de animales para poder hacer un control efectivo y todo, ha asegurado, se hará según lo marcan los protocolos. "Se debe hacer con respeto, con procedimientos reglados y no se puede hacer de cualquier forma", ha declarado en una rueda de prensa ante los medios en Guadalajara (México).
