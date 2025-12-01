El PP nombra a Mazón portavoz de una comisión de las Corts que no se reúne con un extra de 8.879 euros al año

Si había algún debate sobre la continuidad de Carlos Mazón como diputado en las Corts, lo que garantiza su condición de aforado y le aleja del radio de acción de la jueza de la dana, este debate ha durado poco. El nuevo diputado raso del grupo popular no lo será tanto. El portavoz del PP en la cámara autonómica, Nando Pastor, ha registrado un escrito a la mesa de las Corts en el que informa de varios cambios en el grupo derivados de la salida del presidente regional y del nombramiento de Juanfran Pérez Llorca, hasta ahora portavoz del PP, como nuevo jefe del Gobierno valenciano.

El cambio más relevante es que Mazón va a ser nuevo miembro de la comisión de reglamento, además de portavoz del PP en dicha comisión. A efectos prácticos, no va a suponer un gran cambio ni una mayor carga de trabajo en el día a día del expresident ya que esta comisión, literalmente, no se reúne casi nunca.

No se trata de una comisión legislativa. En dos años y medio de esta legislatura, la comisión de reglamento no lo ha hecho ni una sola vez. Únicamente aborda los cambios en el reglamento de las Corts, que se dan extrañamente. Ahora mismo, de hecho, hay en marcha una modificación, pero se ha presentado por lectura única, con lo que irá directamente al pleno, sin pasar por la comisión.

Subida de salario

Lo que sí que va a suponer para Carlos Mazón es un cambio en sus ingresos. Con la nueva situación, el exjefe del Gobierno autonómico pasa a ingresar unos 8.879,78 euros más al año, en bruto, atendiendo al extra de 634,27 euros que perciben los portavoces de comisión.

La noticia de la subida de sueldo al expresident por parte de Juanfran Pérez Llorca ha provocado la crítica de la oposición. "En lugar de exigirle el acta de diputado, le premia", señala el síndic del PSPV, José Muñoz.

Llorca, suplente en la diputación permanente

Además de este cambio, el PP ha presentado otras modificaciones fruto del movimiento en cadena que ha provocado la dimisión de presidente autonómico. Eduardo Dolón, que era miembro del PP en la comisión de reglamento, causa baja. En la comisión de gobierno interior, el nuevo síndic, Nando Pastor, sustituye a Juanfran Pérez Llorca. Y este, a su vez, se convierte en suplente de la diputación permanente, donde entra como titular el propio Pastor.