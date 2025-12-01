El jefe de gabinete escuda a Mazón en el Congreso: "El president no estuvo desinhibido el 29-O"

José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat bajo las responsabilidades de secretario autonómico y jefe de gabinete, ha ejercido este lunes en el Congreso de principal defensor del dimitido 'president', más incluso que el propio Mazón. Cuenca ha desplegado como un escudo sobre todas las críticas que se han podido veter sobre la actuación del exjefe del Consell, remarcando que durante todo el 29 de octubre, día de la dana, estuvo localizado, que a partir de las 17 horas estaba preparado para ir a Utiel y que "jamás nadie lo reclamó en el Cecopi".

"No podemos trasladar la sensación de que el president estuvo desinhibido", "no voy a permitir que se diga que el president de la Generalitat estaba de ocio" o "el president nunca estuvo ilocalizado" son algunas de las negaciones en modo defensa de Mazón que ha dejado Cuenca en una sesión muy tensa con la izquierda en la que también ha rechazado a nivel personal haber asumido ningún tipo de coordinación política el 29 de octubre, que supiera antes de las 19:30 horas algo de Forata o del Es-Alert, tener algo que ver jurídicamente con la emergencia o haber tenido alguna responsabilidad en la emisión de comunicaciones sobre esta.

Más que por las novedades dadas, pocas o casi ninguna tras su comparecencia de cinco horas ante la jueza, la comisión de investigación de la dana en el Congreso se ha convertido en un espacio para profundizar sobre la figura del jefe de gabinete, un cargo muy dado para el relato de las series políticas y que en la realidad suele tener un perfil mucho más desconocido. Ahí ha reivindicado su labor Cuenca, considerándose "un buen profesional" que ha puesto "entrega y todo el conocimiento del mundo", una defensa que ha mantenido lejos de la asunción de errores del propio Mazón o el desmarque de otros cargos del Consell y del PP sobre la agenda de ese día, de la que fue su responsable.

01/12/2025 El secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca Ais, comparece en la comisión por la dana, en el Congreso de los Diputados, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Congreso recoge hoy las compareencias de Rovira, conseller de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, y de Cuenca, el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación y mano derecha de Carlos Mazón durante su presidencia. Las comparecencias tienen lugar un día después de que la exconsellera Salomé Pradas revelase en una entrevista que Cuenca le dió indicaciones de no molestar a Mazón la tarde del 29 de octubre. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

Estas competencias, incluida la propuesta de tener un "almuerzo de trabajo" con Maribel Vilaplana para hablar de la dirección de À Punt, las ha asumido sin problema frente a las críticas de los portavoces de la izquierda que le han echado en cara que no le advirtiera de la situación aquella tarde. No obstante, Cuenca ha negado tener "superpoderes" y saber algo que ni siquiera sabían en el Cecopi los representantes de la CHJ o Aemet, en referencia al desbordamiento del barranco del Poyo, y ha asegurado que hasta ese momento no había nada "extraordinario" que obligara la presencia de Mazón en este órgano. "Jamás nadie lo reclamó en el Cecopi", ha expresado Cuenca.

Preparados "a partir de las 17 horas"

Así, en estas funciones, ha indicado que cumplió al garantizar que el 'president' "estuviera siempre localizado para cualquier momento en que pudieran reclamarlo para la emergencia de ámbito de que no fuera técnico", ha asegurado que no recuerda si le dijo a Salomé Pradas que le informara a él y no a Mazón durante la mañana del 29-O pero que sería "lo normal", ya que el jefe del Consell estaba en actos. También ha dicho que recibió información de la exconsellera de la convocatoria del Cecopi y el paso a situación 2 en Utiel, que le trasladó esta convocatoria por whatsapp, pero que esos mensajes los ha "perdido" (que no "borrado") tras cambiarse de móvil por un "problema de almacenamiento".

Hasta tal punto ha dicho Cuenca que Mazón estaba localizado que estaban preparados para ir a Utiel "a partir de las 17 horas", una vez terminara el Cecopi, que esperaba que fuera "rápido", pero no acabó siendo así porque no se podía acceder. A esa hora, sin embargo, Mazón todavía seguía en El Ventorro y seguiría, al menos, hora y media más. "Las comidas de trabajo algunas duran más, otras menos, en función de los temas que tengan que hablar... No voy a entrar", ha justificado el secretario autonómico, mano derecha y compañero de piso en València de Mazón. Todo en la víspera del recambio en el Palau.