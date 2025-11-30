Miles de personas se concentran contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid

Miles de personas se concentran contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid

PI STUDIO

Miles de personas se concentran contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Decenas de miles de personas han asistido a la concentración convocada por el PP bajo el lema 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?', en el Templo de Debod de Madrid. Se han sumado alrededor de 80.000 personas, según fuentes del partido, y 40.000, según la Delegación del Gobierno.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents