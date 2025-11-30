Miles de personas se concentran contra el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid
Decenas de miles de personas han asistido a la concentración convocada por el PP bajo el lema 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?', en el Templo de Debod de Madrid. Se han sumado alrededor de 80.000 personas, según fuentes del partido, y 40.000, según la Delegación del Gobierno.
Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"
