Luis Planas transmite un mensaje de "tranquilidad a los ciudadanos" ante los casos de peste porcina
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. Más información
