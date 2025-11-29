Cae una banca clandestina que movía dinero narco por toda España

El dinero procedente de la venta de drogas tenía un canal en España para blanquearse, para pagar suministros, para repartir beneficios o para financiar nuevos alijos. Era una banca clandestina, basada en el principio de la confianza, la hawalla de tradición musulmana, y operaba desde la periferia de Madrid también para narconegocios realizados en otros países.

La Policía Nacional ha desmantelado la trama financiera tras siete meses investigando al hawalladar, el líder de la red. El cuerpo policial ha confirmado este sábado el final de la operación Gambito, con el saldo de 16 detenidos, incluido el jefe.

El equipo se dedicaba sobre todo a la transferencia de dinero entre distintos países. Se realizaba este tipo de movimientos "casi a diario", explica la Policía en una nota emitida este sábado.

En metálico

La hawalla es una forma de operar con dinero al margen de la banca convencional, y a salvo de controles. La actividad deja un pequeño margen para retribuir al que mueve el capital: este recibe un dinero, aparta su comisión y mueve el resto al siguiente destinatario, que hará lo propio hasta que el dinero llegue al punto final. No se habla aquí de criptomoneda ni de complejas inversiones, sino de remesas aportadas por los consumidores a los camellos, y estos a las organizaciones, y estas al hawalladar.

El origen el capital es, pues, puro metálico. Por eso, en los golpes de esta operación los agentes han intervenido medio millón de euros en gruesos fajos de billetes pequeños, la mayor parte en una casa de la localidad de Rivas Vaciamadrid.

El modus operandi descrito por la Policía no es complejo: una banda narco vende droga en Francia, por ejemplo, y entrega el dinero a la red financiera, en cuyo líder confía y que a su vez coloca la misma cantidad -menos la comisión- en un punto de España encargándoles el transporte de los billetes a operarios en los que, a su vez, confía el jefe.

El dinero no ha viajado en forma de bits, con ingresos y transferencias de banca digital,sino camufladoflado en forma de beneficios de algún negocio falso, sino físicamente: empaquetado, precintado y oculto en escondites practicados en coches (caletas) con los que los operarios de la red hacían a diario cientos de kilómetros en un parque móvil de ocho vehículos de alta gama que han sido intervenidos en la operación.

Han sido registrados en este golpe antinarco ocho inmuebles, la mayoría en Madrid, pero también en Guadalajara y en Málaga. Los detenidos son ocho de Madrid, tres de Huelva, dos de Guadalajara y uno en Málaga, Valencia y Barcelona. Seis de los capturados están ya en prisión provisional.