Relevo en la Generalitat Valenciana
La cuenta de Mazón desaparece de X tras la elección de Llorca
Si se busca su nombre o la dirección del perfil, no se encuentra nada, mientras que si se enlaza alguno de los mensajes publicados anteriormente, la plataforma da error
Redacción
Más que un cargo, si algo parecía indispensable para que un político pudiera contar con una carrera de medio fondo era tener una cuenta en redes sociales. De la amplia variedad de estas había una que se establecía como la favorita del mundo mediático-político: Twitter, posteriormente comprada por Elon Musk y transformada en X, un espacio del que este viernes ha desaparecido el perfil de Carlos Mazón.
Justo unas horas después de que las Corts eligieran como nuevo jefe del Gobierno Valenciano Juanfran Pérez Llorca, en la red social que empezó siendo la del pajarito azul se perdió el rastro de la cuenta que tenía el aún presidente del PPCV. Si se busca su nombre o la dirección del perfil, no se encuentra nada mientras que si se enlaza alguno de los mensajes publicados anteriormente por Mazón da error. Tampoco rebotan a la cuenta las menciones desde otros usuarios.
Esto no ocurre con su cuenta de Instagram, donde curiosamente las últimas publicaciones de Mazón, vía 'historia', son dos pantallazos de dos mensajes publicados en X al que le pone el enlace, un enlace que, como se ha dicho anteriormente, acaban dando error y no dirigen a la cuenta que contaba el 'president' en funciones.
Estos dos mensajes fueron, en primer lugar, el que lanzó a las 11:30 horas del día anterior para avisar que no acudiría a la sesión de investidura hasta que no acabaran de hablar los grupos. "Es fundamental que este proceso", en referencia a la investidura, "se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate". "Por ello", ha añadido, ha decidido "acudir al pleno una vez finalicen las intervenciones de los grupos", reconociendo así su protagonismo involuntario en esta jornada.
Posteriormente, ya por la noche, compartió otro mensaje en el que dio la enhorabuena al nuevo 'president' elegido por las Corts. "Estoy convencido de que llevarás a cabo una gestión a la altura de los retos de nuestra Comunitat y que en esta nueva etapa impulsarás el progreso y el bienestar que necesita nuestra tierra. Sorts i encerts, president", es el mensaje que le dedica a Llorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Estacionamiento máximo de 72 horas en Ibiza: '¿Y qué pasa si alguien se va de viaje o le ingresan de urgencia en el hospital?
- El sueldo de los alcaldes de Ibiza: esto es lo que se cobra en cada ayuntamiento
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Quién es el famoso que acompaña a Autoescuela Residencial este Black Friday? Pista: es argentino y todos quieren una foto con él
- Declaran culpable a la acusada de causar el incendio en que murió su suegro en ses Païsses
- Neus Costa, ganadera de Ibiza: 'Si nadie se dedica al campo ¿qué vamos a comer?