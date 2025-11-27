Visita de Steinmeier
España será el país invitado en 2027 a la feria de Hannover, el principal escaparate industrial del mundo
Felipe VI agradece al presidente alemán una invitación que afirma que permitirá desarrollar un sector "más competitivo y colaborativo en el ámbito europeo"
España será el país invitado de honor durante la edición de 2027 la Hannover Messe, la principal feria industrial del mundo. El anuncio se ha hecho en el XI Foro Hispano-Alemán que se ha celebrado este jueves en Madrid con motivo de la visita de Estado que el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier, está realizando estos días.
El dirigente germano ha celebrado la noticia, sellada en un acuerdo que autoridades de ambos países han firmado en la sede de la patronal CEOE, que ha acogido este encuentro entre gobiernos y empresarios españoles y alemanes. El Rey ha afirmado que la participación española "reforzará" los vínculos bilaterales a la vez que pondrá de manifiesto el "compromiso" español "con la transformación industrial en su sentido más amplio, incluyendo la progresiva reducción de las emisiones de carbono y la automatización, digitalización e innovación de la industria".
La feria de Hannover se convierte cada primavera en el principal escaparate industrial del mundo, presentando los avances tecnológicos en áreas como la automatiación industrial, la robótica, la microecnología y la metalmecánica. Este año, el país invitado fue Canadá. En las últimas ediciones, este acontecimiento ha reunido a más de 130.000 visitantes de más de 150 países.
