Ángel Víctor Torres, sobre el tuit de José Luis Ábalos: "El presidente del Gobierno ha sido claro y contundente"

Al ser preguntado por la petición de prisión para José Luis Ábalos Koldo García por parte de la Fiscalía, Torres ha señalado que el Partido Socialista mantiene que, en este y en todos los casos, lo que corresponde es dejar trabajar a la justicia. Ha subrayado además que hay que permitir que los jueces investiguen, soliciten las pruebas que consideren oportunas y adopten las decisiones que estimen pertinentes, y ha recalcado el "absoluto respeto" a las resoluciones judiciales.

