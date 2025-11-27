Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

En directo | El juez del Supremo decreta el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García

El magistrado ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo

El exministro José Luis Abalos y Koldo García llegan al Supremo / EUROPA PRESS

May Mariño

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

El juez ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents