El rey Juan Carlos asegura que no tiene "ni remordimientos ni arrepentimientos"

Sentado en el salón de su residencia en Abu Dabi, el rey emérito Juan Carlos I recibe a los periodistas de la cadena pública francesa France 3 para romper su silencio y conceder su primera entrevista en años, en la que asegura que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta "no tenerlos", aunque si pudiese volver atrás iría con más cuidado. "Quienes lean el libro verán que hablo con el corazón", afirma en referencia a su libro 'Reconciliación', publicado en Francia el pasado 5 de noviembre.

El tiempo y el exilio le han pasado factura. Se percibe en su mirada y en su voz al hablar de España, a la que planea regresar en cuestión de años o menos, "dependiendo de la situación". Durante la conversación, tampoco oculta el sentimiento de soledad, pese a mantener el contacto telefónico con Felipe VI: "Como padre, me gustaría verlo más, y más a menudo con sus hijas; con la princesa Leonor y la princesa Sofía. Y como rey, creo que es un buen rey, pero está pasando por un momento muy difícil", afirma, aunque matiza que su sentimiento de abandono es más "filosófico" que real.

A sus 87 años, su memoria permanece intacta. Recuerda la primera vez que conoció al dictador Francisco Franco con apenas 9 años. Durante aquel tiempo se sintió como "una pelota de ping-pong" entre su padre y el dictador, hasta que le nombraron heredero al trono: "Cuando me nombraron heredero, y mi idea era la democracia, sentí que era realmente necesario prepararme para el futuro. Mantener la calma mientras esperaba ese momento. No fue fácil porque había mucha gente haciendo preguntas y exigiendo cosas. Pero creo que en ese momento, tuvimos que aceptar lo que estaba sucediendo. Y tuve que aceptar las cosas como vinieron".

En su encuentro con el periodista Stéphane Bern, el emérito ofrece revelaciones inéditas, como su encuentro con Augusto Pinochet el día de su ascenso al trono: "No lo mencioné en el libro, pero tuve que ir al aeropuerto a recibir a Pinochet, porque Franco no podía ir. En el coche, me dijo: 'Su Alteza, debe hacer exactamente lo mismo que Franco'", pero el Borbón hizo justo lo contrario, porque era "lo que los españoles realmente querían".

Juan Carlos rememora sus últimos días con el dictador, quien sorprendentemente le animó a hacer lo que él "no podía hacer", y decir en sus viajes al extranjero lo que "no se podía decir en España". "Entendía muy bien lo que iba a ser el futuro del país. La prueba de ello es que el día antes de morir, me tomó la mano y me dijo: 'Alteza, lo único que le pido es mantener la unidad de España'".

"Los hombres cometen errores"

Sobre sus diferentes escándalos, Juan Carlos reconoce que intenta no tener "ni arrepentimiento ni remordimiento", pero admite que, como todos los hombres, "cometen errores", aunque si pudiese volver atrás tendría más cuidado.

El periodista Bern le recuerda que un rey siempre está bajo escrutinio, lo que lleva al emérito a compartir un consejo que le dio su padre: "Recuerdo una frase que mi padre me decía: 'Juanito, hasta en el baño te vemos'. De mayor, entendí lo que quería decir".

Durante sus últimos años como rey, se sumaron acusaciones de corrupción, de cuentas en el extranjero y fondos opacos, además de escándalos amorosos, y un polémico viaje de caza a Botsuana en plena crisis en España. Una serie de "errores" que pasaron factura a la monarquía y le obligaron a abdicar en 2014.

"Una razón es la abdicación física o política que hice. La otra es la mentalidad que debe tener un rey. Creo que un rey debe ser físicamente fuerte, estar físicamente preparado. No me imagino, sobre todo en España, a un rey con muletas, con problemas de cadera como los míos", explica y subraya que la decisión de abandonar el trono y España en favor de su hijo Felipe VI se basó en una cuestión de "dejar a Felipe ser libre", porque si hubiera estado allí, Juan Carlos I hubiera sido "un obstáculo".

'Reconciliación', el 3 de diciembre en España

Las esperadas memorias del rey emérito saldrán a la venta en España el próximo 3 de diciembre, tras haber sido publicadas previamente en Francia.

Juan Carlos siempre ha mostrado un apego especial al país galo, lugar donde siempre le han tratado con un gran respeto. Durante la entrevista recuerda con humor una anécdota en un acto junto al presidente de la Asamblea de SEGA: "En un evento junto al presidente, los tambores empezaron a sonar. Así que le dije: 'Oye, ¿te recuerda a algo esto?'. Y él dijo: 'Me recuerda a cuando te cortaron la cabeza'. Nos reímos mucho".

Sobre el título, 'Reconciliación', el monarca confiesa que quiso llamarlo así porque, tras la dictadura, lo que sucedió en España "fue realmente una reconciliación con todos los partidos y todas las personas de la izquierda y de la derecha". Una reconciliación que se plasmó en la Constitución española y de la que el emérito se siente orgullosamente "el padre".