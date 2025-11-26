El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

El juez del caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha citado como testigos el 2 de febrero al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando por sus reuniones con la exmilitante socialista, según consta en una providencia de 24 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

También deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, que participaron en dos encuentros con la considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera" del PSOE que fueron grabados.

Si estuvo afiliada

Asimismo, el instructor reclama al Partido Socialista para que aclare si Leire Díez "es o ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso fecha de alta y cese como afiliada"; y que explique "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".

Zamarriego también solicita al PSOE que le especifique el periodo de afiliación de Antonio Hernando y Santos Cerdán, y qué actividad han desempeñado en el seno del partido.