Ábalos carga contra Yolanda Díaz por llamarle "golfo" y siembra dudas sobre el uso de la vivienda oficial del Ministerio de Trabajo

José Luis Ábalos se revuelve contra sus antiguos compañeros de Consejo de Ministros. El exministro de Transportes, imputado por el caso Koldo, ha aumentado sus advertencias a los miembros del Gobierno un día antes de ser citado en el Tribunal Supremo para una vistilla donde se revisará su libertad. Después de apuntar a Óscar Puente y al propio Pedro Sánchez, respaldando la existencia de una reunión con Arnaldo Otegi en 2018, la última en ser señalada ha sido la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, a quien Ábalos ha replicado, sembrando dudas sobre el uso que hace de su vivienda oficial, correspondiente al Ministerio de Trabajo.

La semana pasada, la dirigente de Sumar llamó a actuar contra "todos los golfos, vengan de donde vengan", argumentando que "ya sea del Ministerio de Trabajo o de la Diputación de Almería". Una idea que ha venido a repetir este miércoles en una entrevista en Al Rojo Vivo, que ha provocado la reacción airada del ministro de Transportes.

El dirigente ha utilizado las redes sociales para dirigirse a Díaz, a quien ha reprochado sus palabras, al tiempo en que sacaba pecho de su labor durante la pandemia: "Antes de llamarme “golfo”, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío", comenzaba.

En este punto, aseguraba que daba "la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad", por tratarse de una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva durante el estado de alarma, Ábalos saca pecho de haber tenido "la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios", además de "garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada". En su mensaje en Twitter, el exministro reclamaba a Díaz poner "en valor" un "principio fundamental como el de la “presunción de inocencia”.

Y en este puntko, es cuando lanza una advertencia a Yolanda Díaz, sembrando dudas sobre el uso que hace la vicepresidenta de su vivienda oficial. "Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

El dirigente se refería así a la vivienda anexa al Ministerio de Trabajo en la que reside desde su llegada al Gobierno en 2019. Una vivienda oficial en la que residió con su hija y su marido hasta su separación, conocida en febrero de 2024. El exministro de Transportes trata así de cargar contra el resto de ministros del Gobierno, con advertencias veladas que no llegan a concretarse.