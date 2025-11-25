Podemos y una diputada de Compromís se desmarcan del Gobierno y dejan la senda de estabilidad en manos de Junts

Los cuatro diputados de Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se abstendrán a la senda de déficit que se vota este jueves en el Congreso. Un movimiento que deja en manos de Junts el resultado final de la votación, aunque los de Carles Puigdemont ya han avanzado que rechazarán todas las iniciativas del Gobierno, en su estrategia de oposición tras romper el acuerdo de investidura.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció este martes en rueda de prensa en el Congreso que sus cuatro diputados se abstendrán y mostró su rechazo al optimismo del Gobierno sobre el ritmo de la economía. "¿De qué sirve que las grandes cifras macroeconómicas sean magníficas y que haya previsiones de crecimiento del 2,9 % si eso no llega a las familias, que no pueden pagar alquiler, que tienen que dejar los huevos en las cintas de los supermercados porque son impagables o que tienen que quitar a los niños de las extraescolares?", defendió la exministra, que pidió que "el Gobierno se baje del cohete".

La dirigente de Podemos también criticó la actitud del Gobierno y aseguró que "nos comunicó las cifras después de tenerlas aprobadas, lo cual demuestra la falta de interés de sacarlo adelante". En este sentido, Belarra aseguró que "cuando tienes interés, se negocia y solo cuando consigues los votos lo traes al Congreso". En ese punto, insistió en su idea de que el Gobierno "no tiene verdadera voluntad de sacar adelante la senda de déficit y los presupuestos, sino que es una campaña del PSOE".

La abstención de Podemos, junto a los votos en contra de PP, Vox y el previsible rechazo en Junts, hacen matemáticamente imposible que la senda prospere el jueves, lo que obligará al Gobierno a presentarla otra vez en el plazo de un mes. La senda que se votará fija el límite de déficit público en el 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028, las mismas metas que recogía el plan fiscal estructural.

La diputada de Compromis en el Grupo mixto, Águeda Micó, también anunció su abstención y se dirigió al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Así, avanzó que su voto final "dependerá de la voluntad del ministerio de Hacienda de que llegue a buen término"., defendió en rueda de prensa en el Congreso, donde criticó que "no me parece el camino".