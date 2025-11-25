Teresa Peramato, una fiscala de prestigio que defendió el 'solo sí es sí' e impulsó la lucha contra la violencia vicaria

Por cuarta vez, una mujer será fiscal general del Estado en España, y también por cuarta vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido para el cargo dentro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que Teresa Peramato fue presidenta. De esta asociación de corte progresista, minoritaria en la carrera, ya salieron María José Segarra, Dolores Delgado y finalmente Álvaro García Ortiz, cuya renuncia se materializó este lunes a pesar de que aún no se conocen las razones de la sentencia que le han inhabilitado por dos años por un delito de revelación de datos reservados.

En su última elección, en todo caso, el Ejecutivo se decanta por un perfil de gran prestigio en la carrera. Peramato, con 35 años de antigüedad como fiscal, es una de las mayores expertas en nuestro país en la lucha contra violencia machista, que lideró como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre mayo de 2021 y enero de 2025. En el ejercicio de esta responsabilidad realizó una férrea defensa pública de las bondades de la denominada ley del "solo si es sí" pese a la polémica por las rebajas de condena de agresores sexuales que obligó a modificar posteriormente la norma. El anuncio de su designación coincide con la celebración del día internacional de la eliminación de este tipo de violencia.

Además, y por primera vez, el Gobierno de coalición elige para dirigir a los fiscales a una profesional que ya está en el más alto escalafón de la carrera como jefa de la sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto al que ascendió en enero de este año con el voto en contra del sector mayoritario en el Consejo Fiscal. Sus tres predecesores no tenían esta consideración de fiscal de Sala, si bien desde dentro de la carrera se señala que se espera de ella un proyecto de corte continuista con respecto al mandato de García Ortiz.

Carácter firme

Se la describe como una mujer de carácter firme y defensora de los valores del feminismo. "Sabe mandar pero con mano izquierda" señalan en su entorno, desde donde destacan su compromiso ético con las mujeres --también como impulsora de una penalización específica para los agresores machistas contra sus hijos-- y su sensibilidad con las capas más vulnerables de la sociedad. Otras fuentes consultadas por EL PERIÓDICO destacan su oratoria y su excelencia jurídica. "Es imbatible", afirman.

Desde su asociación se ha emitido un comunicado que señala que su designación "representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales". Sus compañeros también destacan que son momentos, tras lo ocurrido con García Ortiz, en los que la carrera "exige autoestima profesional" y que Peramato "encarna las mejores virtudes" para ello.

Peramato, que también es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, era ya en 2005 fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, y dos años más tarde formaba parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que se publicó en 2007.

Postura por el "solo sí es sí"

En noviembre de 2022, apenas un mes después de entrar en vigor la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, se supo que su aplicación había obligado a la Audiencia Provincial de Madrid había tenido rebajar en más de cinco años la pena de cárcel inicialmente impuesta a un abusador múltiple de menores. Fue el primer caso, a partir de ahí se sucedieron situaciones similares y saltó la polémica.

Peramato siempre se situó en una posición de defensa de la norma, argumentando que había que valorar la mayor protección que otorgaba a las mujeres, ya que elimina la violencia y la intimidación para acreditar una agresión sexual y daba un paso adelante al exigir el consentimiento expreso en las relaciones sexuales. Sobre los problemas en las revisiones de condena --solventados parcialmente con una reforma posterior--la que será nueva fiscal general siempre defendió la reacción por la que apostó García Ortiz mediante el decreto que se aprobó sobre la revisión de sentencias. A su juicio las penas tienen que ser no solo eficaces y disuasorias, sino también proporcionadas, como mantuvo en diversos foros.

Ya en su actual puesto en el Tribunal Supremo Peramato ha sostenido la conveniencia de tipificar la violencia vicaria como un delito específico del Código Penal por la gravedad del daño infligido sobre las madres. Para la nueva fiscal general los derechos de las mujeres son prioridad, y por ello en diferentes foros siempre ha puesto el acento en que maltratador puede dañar a una víctima a través de sus hijos sin que exista violencia como tal, sino mediante impago de pensiones o acoso.

Reacciones

La portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha destacado por su parte que Peramato "tiene una trayectoria profesional notable" pero que "la cuestión es el desempeño del puesto de fiscal general". "La carrera fiscal está en un momento muy complicado, está en crisis y lo que procede es que la nueva fiscal general del Estado actúe para recuperar el crédito de la institución", ha señalado tras conocer la propuesta de nombramiento.

Desde la Asociación de jueces Francisco de Vitoria, su presidenta Marien Ortega destaca que la designación de Teresa Peramato "abre un nuevo periodo tras el daño institucional que ha sufrido el Ministerio Público" durante los últimos meses. "Cuando se oficialice el nombramiento, tras la audiencia del Consejo General del Poder Judicial y la comparecencia de Peramato ante la Comisión correspondiente del Congreso, esperamos que se recupere el normal funcionamiento de las instituciones", agrega.