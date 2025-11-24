Vox descarta el acuerdo por escrito y esperará al discurso de Pérez Llorca para decidir si apoya su investidura

"Ahora voy a centrarme en el debate de investidura". Fueron las primeras palabras de Juanfran Pérez Llorca, el candidato del PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, tras salir de declarar como testigo ante la jueza de la dana, el pasado viernes. Unas declaraciones que cobran peso después de que Vox, el aliado necesario del PP, haya desvelado desde Madrid que no desvelará si apoya o no al aspirante popular hasta escuchar su intervención de este jueves en las Corts, previa a la votación de investidura.

Así, tras semanas negociando una posible escenificación del pacto, Vox ha asegurado este lunes que no quiere un acuerdo por escrito con Pérez Llorca porque "no sirve para absolutamente nada". En ese sentido, el partido de Santiago Abascal ha advertido que no comunicará su posición final hasta escuchar su discurso el jueves, alegando que tiene que ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que el candidato a la Presidencia de la Generalitat asume con los ciudadanos.

Los voxistas ya habían avisado de que apurarían hasta el último momento el apoyo a Pérez Llorca, fundamental para que pueda sustituir a Carlos Mazón al frente del Ejecutivo autonómico, para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas de la UE, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

"Escuchar al candidato"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado este lunes que "lo que hace falta es escuchar" al candidato, prometiendo que Vox "va a estar muy atento" a sus palabras y "esperan que todo vaya bien". Fúster se ha centrado en la construcción de infraestructuras para que la tragedia "no vuelva a ocurrir", esto es presas y diques, y ha garantizado el apoyo de Vox si lo ven "nítido y cristalino".

Así, rechaza firmar un acuerdo con los 'populares' porque les han "engañado muchas veces" y "no sirve para absolutamente nada". "Hemos aprendido a bofetadas que es papel mojado, queremos ver, aunque ya tenemos una impresión, lo que dice a los valencianos, por eso esperamos a su discurso de investidura", ha explicado el portavoz nacional, que le ha advertido sobre "pastelear" o "adoptar posiciones bipartidistas". En ese caso, según ha dicho, Vox votaría que no.

Feijóo, ausente en las Corts

Quien no estará presente en ese decisivo discurso será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no viajará a Valencia para arropar a su candidato a presidir la Generalitat en el debate de investidura en las Corts, según confirmaron fuentes de su entorno, que destacaron que tampoco ha asistido a los de otros presidentes autonómicos de su partido.

El debate coincide, además, con el pleno del Congreso, que votará, entre otras cosas, el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. El presidente del PP se perderá así la oportunidad de asistir en directo a la posible materialización de la sucesión de Carlos Mazón, siempre y cuando Vox apoye a Pérez Llorca.

Según fuentes del entorno del candidato y pese a la emoción que quiere poner Vox, el PPCV tiene prácticamente cerrado el acuerdo de investidura con los de Abascal, "a falta de perfilar los últimos flecos". Confirman que Pérez Llorca ya está trabajando en el discurso de investidura.