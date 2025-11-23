Cinco años de investigación de la UCO cercan a la Diputación de Almería: del caso mascarillas a posibles amaños en contratos desde 2016

A mediados de 2020 la Guardia Civil recibe una orden europea sobre una organización vinculada al narcotráfico, tráfico de armas y extorsión que pretendía introducir droga en Europa a través de España. En el informe se advierte que uno de los supuestos miembros de esta organización residente en Cataluña acaba de resultar adjudicatario a través de una empresa sin vínculo alguno con el sector de un contrato de dos millones de euros en la Diputación de Almería. Así arranca la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que se ha prolongado durante cinco años, que suma 27 tomos, y que ha desembocado, de momento, en la detención del presidente del PP de Almería, su vicepresidente y al menos otro alcalde más de esta provincia. El origen del narcotráfico ha quedado atrás (de hecho la causa contra el principal acusado fue archivada), y tras centrarse en el cobro de comisiones a cambio de mascarillas se ha extendido a distintos contratos menores y de obras públicas firmados en Almería desde 2016.

Cuando la Guardia Civil empieza a analizar en 2020 el macrocontrato de material sanitario de dos millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica detectó desde el principio circunstancias que no cuadran. La empresa recibe el encargo de forma negociada sin publicidad pese a no tener vínculo alguno con el sector. Su cifra de negocios no supera los 35.000 euros al año y su patrimonio neto era de 8.218 euros. Además, se constata que a ese concurso sólo fue invitada esa empresa y otra, Jimsalab, que tampoco tenía experiencia alguna y que fue adjudicataria de otros contratos sanitarios por un importe de 205.000 euros. En ese momento era presidente de la institución provincial y del PP Javier Aurelio García y vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria.

Pero las indagaciones iniciales de la Guardia Civil no quedan ahí. Detectan que la persona con la que arranca la investigación, Kilian López, residente en Cataluña aparece también, según los informes como administrador de una empresa radicada en Almería, Pulconal S.L., cuyo objeto tampoco está claro para los investigadores. Al comprobar su actividad, la investigación detecta que sus ingresos proceden principalmente de la Diputación Provincial de Almería , ya que ha sido adjudicataria de al menos 13 contratos entre 2017 (entonces era presidente Gabriel Amat) y 2021 por un importe total de 330.193 euros. Desde el principio, hace cinco años, la Guardia Civil apunta a dos cargos públicos de la provincia a los que vincula con la empresa de Kilian López: a Óscar Liria Sánchez (y a su hermano Francisco Liria Sánchez) y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

A partir de ahí se empiezan a ordenar análisis de cuentas recopilación de información tributaria, seguimientos, escuchas y controles de correos electrónicos y se asigna a una unidad de la UCO para que se encargue del seguimiento y del análisis de los indicios detectados. La causa llega al Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona que mantiene las investigaciones abiertas hasta que el 4 de junio de 2021 decide dar un paso más. Con las grabaciones existentes ya tiene indicios suficientes de que se han abonado pagos de comisiones en metálico por un importe de entre 200.000 y 400.000 euros a cambio del contrato de dos millones de euros. La UCO apunta especialmente a Óscar Liria aunque también aparecen referencias desde entonces a Fernando Giménez (que ha seguido como vicepresidente hasta esta semana) y al propio Javier Aureliano, líder del PP en la provincia.

"Es posible que cierre una operación con una empresa mía y tendré que sacar 200.000 euros en efectivo. Tengo que pagar una comisión en efectivo", recoge una grabación recogida en el sumario de la que forma parte Kilian López. Más adelante hay otra grabación incluso más explícita: "Hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo a los precios de las mascarillas. Se puede hacer dinero cerca de esta gente". De hecho, a partir de ahí se detectan más conversaciones sobre otros contratos.

Dinero oculto en una funda de edredón negra

Una vez que la UCO tiene indicios de dónde se encuentra el dinero en metálico que posiblemente provenga de las comisiones activa un dispositivo centrado en Óscar Liria y en el municipio de Fines. El 8 de junio de 2021 acceden a registrar el domicilio del entonces vicepresidente de la Diputación y detectan 26.250 euros en efectivo en sobres, el bolsillo de una chaqueta o en distintas prendas de vestir que atribuyen a los cobros de comisiones. Días después el 15 de junio se dirigen a Fibes, el domicilio familiar de Liria.

Allí detectaron un coche aparcado en la puerta. Instantes después el alcalde Rodrigo Sánchez Simón junto a Rodrigo Sánchez López salieron de la casa para introducir "una bolsa oscura" en el coche. Según se apuntó luego durante la instrucción judicial era una funda de almohada que llevaba en su interior una caja de magia. En su interior había 119.750 euros en efectivo de diverso valor. A continuación entró en el domicilio y encontró otros 29.500 euros en distintos sitios y en sobres según se recoge en la información oficial que consta en la instrucción. En aquella operación policial se sumaron once detenciones.

La UCO basa sus investigaciones en los intercambios de mensajes privados y en un grupo de whatsap, formado por los tres cargos de la Diputación y que se denomina Naranjito. Es ahí donde Giménez y Liria proponen la firma del contrato para la compra de material sanitario y tratan de convencer al "todopoderoso" (el presidente de la Diputación) para firmarlo en una operación que según la UCO llegaría a aportar un millón de euros de comisiones que se repartirían entre distintos participantes de las dos partes, la administración y las contratistas

Conversaciones grabadas: "Tu polla no para de maquinar"

Los móviles requisados durante esta fase permiten a la UCO constatar los indicios que tenían en relación con el posible cobro de comisiones dentro de la Diputación Provincial, hechos que se recogen en el auto de la Guardia Civil de abril de 2025 que arranca con la siguiente conversación entre Fernando Giménez y Oscar Liria: "Oye, no conocerás a alguien que venga material sanitario? Es el momento", le pregunta Giménez, quien en el marco de esta conversación muestra un emoticono de una cara con un símbolo del dólar. "Tu polla no para de maquinar" le responde Liria.

A partir de ahí se recogen una serie de conversaciones entre ambos. "Tu amigo (en alusión a la empresa investigada), ¿qué idioma habla? ¿El español o el inglés? Porque si habla inglés podemos comprarle un buen puñaico", se recoge en una de ellas previa a la formalización del contrato. También se centra la UCO en una expresión: "talla 20 o talla 10". Según este informe, la talla 20 supondría un 20% para quienes cobraran por parte de la Diputación por lo que al quedarse en una "talla 10" la cifra estimada en el informe se sitúa en torno a los 200.000 euros. Ambas cuantías están recogidas en conversaciones privadas, no en el grupo 'naranjito' que comparten con el presidente de la Diputación. Pero en ese otro grupo, también con el presidente, donde se formaliza el contrato. "Hay que ver la que tenéis liada con las mascarillas!!", llegó a responder en una ocasión el líder provincial del PP. Sin embargo, la operación se lleva a cabo, se efectúa el pago y lo anuncia el presidente en el mismo grupo.

También las grabaciones en la otra parte de la investigación son clave: "El pedido es de dos millones de euros y hay un millón de euros de diferencial, la comisión que vamos a recibir ese ese millón de euros en nuestra cuenta en España?", se recoge en una de las conversaciones grabadas por la UCO en la que participa Kilian López, investigados por ser los adjudicatarios de este contrato de material sanitario. Otra conversación es aún más clara: "Es posible que cierre una operación con una empresa mía y tendré que que sacar unos 200.000 euros en efectivo. ¿Podrías presentarme a esa persona de la que hablábamos que blanqueaba a través de préstamos? Tengo que pagar una comisión en efectivo".

Mi TV está "rota"... "No te digo nada, y te lo digo todo"

El hilo de las grabaciones de la UCO concede además protagonismo a un electrodoméstico: la televisión de Fernando Giménez. En las conversaciones vinculadas al contrato llega a poner imágenes de su televisión rota y a hacer comentarios como "a ver si me sacas una tele como sea, no tengo prisa" o "No te digo nada, y te lo digo todo"... "Son recurrentes las referencias", recoge el informe de la Guardia Civil que le atribuye importancia en la causa.

De hecho, cuando se está ya formalizado el contrato, aparece un mensaje refiriéndose a la tv como "un aperitivo. "Se considera especialmente significativo que remita (por Óscar Liria) al grupo denominado 'naranjito' (en el que está el presidente de Diputación) una imagen de una televisión valorada en 1.019 euros acompañado del mensaje mira Fernando y la envían gratis a casa". En respuesta Giménez comenta: "Si no tuviéramos una cuadrilla de imbéciles en nuestro partido hasta me pensaba, pero me tengo que joder y poner la radio".

Declaraciones, documentación y detenciones

Hasta ese momento, el eje de la investigación se centraba en el contrato de dos millones. Pero la UCO avanza en otras líneas y ha constatado que en las obras públicas contratadas con Pulconal y en los contratos de material sanitario hay indicios de que las empresas invitadas eran seleccionadas con el objetivo de que las adjudicatarias fueran las predefinidas.

En grabaciones realizadas se aprecian indicios por ejemplo de que Pulconal se presentaba a concursos en respuesta a invitaciones pero siendo consciente previamente de que no los iba a ganar porque iba a ser otra la adjudicataria. Y en otras ocasiones el proceso iba en otra dirección.

Así se ha ampliado el foco de la UCO más allá del contrato sanitario de dos millones de euros dando lugar a esta nueva fase de la investigación con 17 implicados, cinco de ellos detenidos, hasta el momento entre ellos el ex presidente de la Diputación, Javier Aurelio García, sus dos ex vicepresidentes Oscar Liria y Fernando Giménez, o los alcaldes de Tíjola y Fines que han tenido que declarar ante la Guardia Civil. Ahora, ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Ya no sólo se trata de Pulconal y de los contratos sanitarios, sino que se están analizando los expedientes con distintas empresas por parte de la Diputación e incluso, según fuentes de la investigación, de otros municipios. Se han realizado nuevos registros y se ha incautado nuevo material que está dando pie a nuevas intervenciones cuyo alcance de momento se desconoce al estar bajo secreto de sumario. La investigación tras cinco años, 27 tomos, decenas de registros y casi una veintena de detenciones sigue abierta.