Yolanda Díaz acusa a un sector del poder judicial de querer derribar al Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que la condena al fiscal general del Estado supone un "punto de inflexión" ya que, en su opinión, con ella el poder judicial "ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista".