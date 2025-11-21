Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras ser detenido en la investigación de la UCO por cobro de comisiones

Javier Aureliano García ya no es presidente de la Diputación de Almería. Tras su detención y posterior puesta en libertad con cargos en el marco de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por su posible implicación en una red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos el hasta ahora presidente provincial del PP se ha visto forzado a dejar su cargo. La decisión se ha adoptado tras el desembarco de la dirección regional en la provincia ante la grave crisis política provocada por una operación que suma ya 17 personas investigadas.

La dimisión ha sido comunicada casi al mismo tiempo por la institución provincial en un comunicado oficial y por la dirección regional del PP Andaluz que había desembarcado en Almería con su secretario general, Antonio Repullo, y el consejero y ya nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. Ambos han comparecido en la sede del partido para tratar de encauzar la salida a la grave crisis política abierta.

Tras este desembarco, el ya ex presidente de la Diputación, que ocupaba este puesto desde 2019, ha dejado también su acta como concejal en el Ayuntamiento y como diputado provincial. "En esta nueva etapa se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia. Un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional", explica el comunicado difundido por la Diputación Provincial. El vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, también ha dejado su cargo en la Diputación y su acta, después de haber sido también detenido y puesto en libertad con cargos.

De momento, el PP andaluz no tiene tomada la decisión sobre el relevo en la presidencia de la institución provincial. "Se irán tomando las decisiones oportunas", zanjó Antonio Repullo, quien subrayó que hay margen aún para buscar un acuerdo en torno al sustituto de Javier Aureliano García. Tampoco hay previsión de un cambio más profundo en el ámbito orgánico. Ramón Fernández-Pacheco asume la presidencia sin que esto implique ni la convocatoria de una gestora ni un congreso extraordinario que, de momento, no está previsto en ninguna de las provincias antes de las elecciones autonómica.

Además de los dos dirigentes de la Diputación Provincial en la investigación están implicados, de momento, otros alcaldes del PP en la provincia como el de Fines, Rogelio Sánchez, quien de momento se mantiene en el cargo. El PP-A le ha pedido públicamente este viernes que deje la Alcaldía. "Está suspendido de militancia y esperemos que renuncie. Es una decisión que tiene que tomar él, pero si no lo hace no será un alcalde del PP", zanjó Antonio Repullo.

Actuación con "contundencia, honestidad y rotundidad"

La gravedad de la crisis provocada por la investigación de la UCO en una provincia clave para el PP que gobierna desde hace décadas a las puertas de las elecciones autonómicas ha llevado a la dirección del partido que preside Juanma Moreno a tratar de escenificar "máxima contundencia" en su respuesta.

Por este motivo, cuando se hizo público el contenido del primer auto del TSJA, el PP andaluz expulsó de forma cautelar del partido a todos los implicados. Y cuatro días después, una vez que han salido de la cárcel en libertad con cargos y con medidas cautelares ha forzado la dimisión de los implicados no sólo a sus cargos sino también a sus actas como concejales y diputados provinciales.

"La rotundidad en la respuesta se demuestra con gestos y hechos (...) El PP va a actuar con el principio de ejemplaridad, con transparencia, honestidad y contundencia", explicó el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández Pacheco. "Queremos demostrar un modelo de gestión limpia y transparente", completó Antonio Repullo. Ambos desearon "lo mejor" a los implicados y que se demuestre su inocencia pero mientras tanto "no tiene sentido que ocupen una responsabilidad institucional cuando deben centrarse en su defensa".

El PP avanza, en cualquier caso, sin toda la información en relación con la investigación, según asumen sus dirigentes, por lo que la gravedad de la crisis podría ampliarse en los próximos días. De hecho, ya ha declarado como investigado otro alcalde del PP, el de Tíjola (que no ha sido suspendido hasta el momento), y se están analizando contratos desde el año 2016 cuando Gabriel Amat estaba al frente del partido, tal y como anunció el propio abogado defensor de Javier Aureliano García.