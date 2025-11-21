Juicio de la dana
La jueza de la dana cita a declarar a los escoltas y el chófer de Carlos Mazón
Considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos"
Laura Ballester
La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado citar a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas.
La magistrada considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior.
Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.
Junto al auto se ha dictado una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) da cuenta de la recepción y traslado a las partes de diversos informes remitidos por la Conselleria de Emergencias en contestación a requerimientos judiciales.
