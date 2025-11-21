Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

El juez convoca a Ábalos y Koldo el próximo jueves en el Supremo para valorar si les envía a prisión

Las acusaciones populares ya adelantaron que solicitarán su ingreso en la cárcel, lo que obliga al magistrado a valorarlo

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha convocado al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes Koldo García para el próximo 27 de noviembre para la celebración de una vistilla "al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" que ya pesan sobre ambos.

Se valorará en todo caso si deben entrar en prisión tras conocere las peticiones de cárcel que piden para ellos la Fiscalía Anticorrupción y las acusacions populres, ya que estas últimas han adelantado que lo solicitarán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents