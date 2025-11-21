Felipe VI celebra en el Palacio Real y el Congreso los 50 años de monarquía sin su padre

Felipe VI ha elegido un doble escenario —el Palacio Real y el Congreso de los Diputados— para conmemorar el medio siglo de reinstauración monárquica en España. El Rey y Letizia presidirán dos actos de marcado tono institucional, diseñados para subrayar continuidad, reconocimiento a figuras centrales de la Transición y la centralidad de la Corona en el sistema político. Juan Carlos I, protagonista original de esa etapa, con su llegada al trono el 22 de noviembre de 1975, no estará en ninguno de los dos escenarios. Su hijo ha decidio que la celebración familiar con él queda reservada para el sábado en el Palacio del Pardo, en un almuerzo "privado" (esto es, sin foto, probablemente).

El día empieza en el Salón del Trono, donde el Monarca formalizará el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de su madre, la reina Sofía; del expresidente Felipe González, y de los juristas Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, dos de los 'padres' de la Constitución de 1978. El acto reunirá a una amplia representación institucional, desde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hasta presidentes autonómicos y expresidentes. Entre los invitados figuraba también el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado dos años por el Supremo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Fuentes de su equipo aseguraron a este diario ayer que no acudirá al acto, informa Cristina Gallardo.

Tres discursos, Sofía no habla

La ceremonia incluirá honores militares en la plaza de la Armería. Además de Felipe VI y Letizia también estarán sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. El Monarca pronunciará un discurso antes de imponer la insignia a su madre. Seguidamente la camerata de la Escuela Superior de Música interpretará una pieza. Justo al acabar, el jefe de Estado formalizará el ingreso de los otros tres nuevos caballeros, que tomarán la palabra. La clausura correrá a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real.

Tras esta secuencia en Palacio, la familia real se desplazará al Congreso, donde se celebrará un coloquio dedicado al papel de la Corona en el tránsito democrático. El acto, organizado en la Sala Constitucional, pretende proyectar un análisis histórico de ese recorrido desde una óptica académica y periodística. Participarán especialistas en ética, historia y derecho, junto a figuras relevantes del periodismo político. El formato combina intervenciones breves y un diálogo final antes del cierre a cargo del jefe del Estado.

La ausencia de Juan Carlos I marca inevitablemente el encuadre político de este 50º aniversario. Cuando cumplió 25 años en el trono, en el 2000, hubo una sesión extraordinaria en las Cortes con él de protagonista. Ahora, tras su abdicación, las informaciones sobre su fortuna oculta y su exilio en Abu Dabi desde 2020, es impensable. Felipe VI, que ha optado por un perfil institucional estricto desde su proclamación en 2014, reservará para la privacidad familiar el reencuentro con su padre, el sábado.