Abascal insiste en la construcción de presas en la Comunidad Valenciana para cerrar el pacto con Pérez Llorca

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este viernes en la construcción de infraestructuras hidráulicas en la Comunidad Valenciana como una de sus exigencias "indispensables" para apoyar en las Corts la investidura de Juanfran Pérez Llorca, el candidato propuesto por el PP para suceder a Carlos Mazón. Sobre el avance de las negociaciones entre populares y voxistas, que disponen hasta el jueves para alcanzar un acuerdo, Abascal ha exhibido "confianza" en que acaben fructificando.

La reclamación no es nueva. El líder voxista ya expuso esta condición recientemente en el Congreso, cuando le preguntó a Alberto Núñez Feijóo si ambas formaciones podrían acordar el levantamiento de "diques y presas", obras que presenta como de protección ante posibles danas, "sin miedo a que le llamen negacionista". Se suma a otras ya conocidas sobre inmigración y el Pacto Verde.

Esas intervenciones, en todo caso, no dependen de los gobiernos autonómicos sino del Gobierno central, ya que suelen afectar a cuencas intercomunitarias y por tanto, están reguladas por organismos de mayor rango. De hecho, en toda la C. Valenciana sólo hay una presa pde titularidad autonómica, la de Buseo, y es considerada una anomalía.

Aun así, el PP no tardó en recoger el guante, asegurando estar "de acuerdo" con la propuesta de Vox y recordando de paso que el 'plan Valencia' presentado por Feijóo tras la dana incluye intervenciones en ese sentido.

Sobre la reciente dimisión de Mazón, a quien Vox ha dado cobertura durante todo un año para que continuara en el cargo, ha señalado que supone "asumir su responsabilidad política". Pero ha incidido en que la "responsabilidad criminal por no enviar ayuda es de Pedro Sánchez", que "sigue en su puesto" pero a quien sitúa como el "responsable de la tragedia".