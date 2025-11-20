Madrid
Almeida reacciona a la condena al fiscal general: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro"
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra la pareja de Ayuso
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el primer dirigente madrileño en reaccionar a la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, a una multa de 12 meses y a indemnizar con 7.2000 a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por revelar datos confidenciales.
"El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", se ha pronunciado el dirigente madrileño a través de su cuenta en la red social X.
El PSOE madrileño, "prudente"
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha evitado valorar la condena a García Ortiz hasta conocer la sentencia. "Cuando lo lea lo valoraré. Déjeme que lo conozca. Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente", ha trasladado López a los medios de comunicación tras su intervención en la IV edición del foro de reflexión 'Metafuturo', organizado por Atresmedia, en el Ateneo de Madrid.
Juan Lobato, diputado del PSOE de Madrid en la Asamblea y exsecretario general del PSOE de Madrid, se ha mostrado con prudencia ante los medios en los pasillo de la Asamblea de madrid tras conocerse el fallo del Alto Tribunal. Lobato respeta "lo que diga la sentencia es lo que habrá que respetar" y así espera que lo hagan "todos los actores" instituciones y políticos.
"Quien pueda hacer, que haga", han sido las palabras de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. "Y mientras el 'ciudadano particular' se ha comprado un segundo ático con el dinero defraudado y las comisiones cobradas de Quirón, en el que también vivirá la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido también en X.
- Encuentran cocaína y heroína en el registro de la casa de un acusado por distribución de billetes falsos en Ibiza
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- La Aemet activa la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Así fueron las vacaciones familiares de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil
- 50 años de la muerte de Franco: Abel Matutes: «No me arrepiento, en absoluto, de haber dado la Medalla de Oro de Ibiza a Franco»
- Ibiza acuña un nuevo término que provoca el pánico en las zonas turísticas emergentes: la 'ibicificación'
- 50 años de la muerte de Franco: Así siguió Ibiza la agonía del dictador