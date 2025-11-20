El PP llama a Cerdán a la comisión del Senado

El Partido Popular (PP) llamará a Santos Cerdán a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno en el Senado, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al día siguiente de la salida de la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, García anunció que llamarán a declarar al que fuera su número dos en Ferraz, el diputado Juan Francisco Serrano, que sigue como miembro de la Ejecutiva de los socialistas.

Noticia en elaboración.