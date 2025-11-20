Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

May Mariño VOX pide que Sánchez convoque elecciones "hoy mismo" El portavoz adjunto del GP VOX, José María Figaredo, aseguró tras conocer el fallo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que convocar elecciones "hoy mismo" después de pregonar su inocencia sobre Álvaro García Ortiz.

May Mariño El Gobierno se “muerde la lengua” por prudencia tras la condena al fiscal general La sentencia condenatoria contra el fiscal general por revelación de secretos ha cogido al ministro de Transformación, Óscar López, a la salida de un acto público, por lo que ha evitado valorar la decisión. “Cuando lo lea, lo valoraré”, esquivó a los medios para responder que “voy a morderme la lengua y ser prudente", sobre el hecho de que si se esperaba esta decisión. El Gobierno al completo y el propio Pedro Sánchez reiteraron la inocencia de Álvaro García Ortiz con el argumento de que “siempre ha defendido la verdad”, incluso cuando se estaba produciendo el juicio. (Seguir leyendo)

Belarra tacha la condena "golpismo judicial" Podemos carga contra el "golpismo judicial" tras la condena a inhabilitación a Álvaro García Ortiz. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha cargado contra la "derecha judicial y mediática" que a su juicio "asesina civilmente" al Fiscal General del Estado, al tiempo en que aprovecha para pedir una reforma del Consejo General del Poder Judicial que excluya al PP: "¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?”

May Mariño El PP ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado” La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. (Seguir leyendo)

Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo Condena de dos años de inhabilitación El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente, inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado por dos años. (Seguir leyendo)

Ángeles Vázquez Álvaro García Ortiz renunció hacer uso del turno de última palabra y el juicio quedó visto para sentencia.

Ángeles Vázquez La defensa del fiscal general concluyó su informe señalando que "es inocente" y asegurando que "se ha criminalizado una dación de cuentas y una nota de prensa para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado".

Cristina Gallardo También ha atacado la defensa que se le reclamen "casi 400.000 euros" como daño moral causado al empresario sin que se haya justificado esta cantidad, lo que se suma al hecho de que las negociaciones de conformidad han continuado después de los hechos.

Cristina Gallardo Igualmente, la defensa del fiscal general ha aludido a "otros elementos extravagantes" en este procedimiento como es "esa ramificación que ha perdido muchísima fuerza de la vía Moncloa" --en alusión al envío al exlíder del PSOE madrileño de un pantallazo con el contenido del correo que fue utilizado contra Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid-- ya que García Ortiz no conoce ni a la asesora de Moncloa que lo remitió ni al resto de participantes en estos hechos.