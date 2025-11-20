El Gobierno se “muerde la lengua” por prudencia tras la condena al fiscal general

El fallo adelantado de la sentencia condenatoria contra el fiscal general por revelación de secretos ha cogido al ministro de Transformación, Óscar López, a la salida de un acto público, por lo que ha evitado valorar la decisión. “Cuando lo lea, lo valoraré”, esquivó a los medios para responder que “voy a morderme la lengua y ser prudente", sobre el hecho de que si se esperaba esta decisión. El Gobierno al completo y el propio Pedro Sánchez reiteraron la inocencia de Álvaro García Ortiz con el argumento de que “siempre ha defendido la verdad y persiguiendo el delito”, incluso cuando se estaba produciendo el juicio.

En pleno juicio, el Ejecutivo se mantuvo enrocado en la inocencia del fiscal general con la interpretación de que no había “ninguna prueba contra él”.