La empresa atribuida a Cerdán pagó 367.290 euros a la cooperativa en la que trabajaba su hermana y 647.331 a la de Koldo

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado en el Tribunal Supremo detalla que Servinabar, la empresa administrada por Joseba Antxon Alonso y en la que se atribuye una participación del 45% al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pagó 367.290 euros a la cooperativa Erkolan, en la que trabajaba la hermana del político navarro, Belén Cerdán, y 647.331 a Noran Cooperativa, en la que lo hizo durante unos meses en 2018 su esposa, Francisca Muñoz.

El informe en el que se detallan las relaciones comerciales de Acciona Construcción con Servinabar cifra en 367.290 euros lo cobrado entre julio de 2020 y mayo de 2025 por la cooperativa Erkolan, que contrató a la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, aunque, según los investigadores, la empresa navarra “habría seguido asumiendo los costes de su contratación”.

El otro gran desembolso por parte de Servinabar fue a la cooperativa constituida en 2015 por Koldo García Izaguirre y el propio Joseba Antxon Alonso. Noran Cooperativa recibió 647.331 euros entre 2016 y 2025. Esta cooperativa contrató a la esposa de Cerdán, entre los meses de marzo y julio de 2018, y le pagó 9.500 euros en cinco transferencias.

Los agentes concluyen que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada. Así la empresa administrada por Joseba Antxon Alonso tiene como "principal fuente de financiación a Acciona Construcción". "En cuanto a las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra, y teniendo en cuenta el contrato privado de compraventa de participaciones mediante el cual Santos Cerdán adquirió en el año 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, se ha observado que tanto este como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".