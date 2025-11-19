Sánchez arranca este miércoles en Mérida una agenda de cuatro actos para apoyar a Gallardo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desembarca este miércoles en Extremadura con motivo de las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 21 de diciembre, en una agenda intensa de precampaña para respaldar al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo. El jefe del Ejecutivo participará en cuatro actos electorales, según confirmaron fuentes del partido a EFE.

El primero será este miércoles en Mérida, que estaba previsto el pasado 5 de noviembre pero que tuvo que aplazarse debido a las fuertes lluvias en la región. En el mitin se pondrá cara a las candidatursa con las que el PSOE concurrirá al 21D, con las listas que encabezarán Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres.

Osuna y Lara Garlito

En las mismas, el aspecto más destacado es la inclusión de la que fuera primera rival de Gallardo en primarias, Lara Garlito, como número 2 por la provincia de Cáceres, y el paso atrás de Blanca Martín: la actual presidenta de la Asamblea recula hasta el número 8 de la candidatura, aunque aún con opciones de conseguir escaño.

También con opciones de salir elegido aparece el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, como número 15 por la provincia de Badajoz. Osuna es, actualmente, uno de los principales apoyos del secretario general dentro del partido.

La cita se celebrará en el hotel Ilunion Las Lomas, donde se espera una amplia asistencia ante la visita de Sánchez a tierras extremeñas. El líder nacional intervendrá a partir de las 18.00 horas y compartirá escenario con Gallardo. Este acto abre una serie de actividades con las que el presidente busca reforzar la candidatura del también secretario general del PSOE extremeño. Además de Sánchez, varios ministros y dirigentes de la Ejecutiva socialista le arroparán durante la precampaña y la campaña.

Guardiola sobre la visita de Sánchez

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado a Sánchez a aprovechar su visita de este miércoles para anunciar la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz. La dirigente popular ha lanzado este mensaje a través de una publicación en redes sociales.

Guardiola ha acusado a Sánchez de protagonizar una "nueva función" junto a "su compañía de aplaudidores", en referencia a la votación en el Congreso de una enmienda del PP sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares. Según la presidenta extremeña, los socialistas "se reían de los extremeños" la semana pasada y ahora el presidente acude "a vender una nueva pantomima".

La jefa del Ejecutivo autonómico sostiene que solo espera "un final para todo este cuento": que Sánchez concrete la continuidad de la planta nuclear vcacereña, cuyo futuro forma parte del debate energético nacional.