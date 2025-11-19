En Directo
21D: elecciones en Extremadura
El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre este miércoles su agenda política relacionada con las elecciones en Extremadura, con un acto público en Mérida, en el que también participa el líder de los socialistas extremeños y candidato a presidir la Junta, Miguel Ángel Gallardo
A menos de mes del inicio oficial de la campaña electoral en Extremadura, los partidos políticos engrasan la maquinaria y el PSOE celebra un acto político con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Este acto político, que debía haberse celebrado hace dos semanas, pero que fue suspendido por las intensas lluvias registradas, es el primero de los programados por Pedro Sánchez para arropar a Gallardo.
El evento preelectoral arranca a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.
