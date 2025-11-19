Sesión de control
Directo | Feijóo le echa en cara a Sánchez la "cloaca" de Ferraz y el presidente le reprocha el "año aplaudiendo" a Mazón
Una vez más, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha llevado todo el protagonismo del choque entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. "La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa", le ha espetado el líder del PP tras echarle en cara el 2% que, según el informe, Acciona derivaba a la empresa de la que Santos Cerdán era socio a cambio de adjudicaciones de obra pública. En frente, el presidente del Gobierno ha tratado de desviar la cuestión hacia el buen rumbo de la economía, pero ha terminado reprochando a Feijóo que lleve "un año aplaudiendo" a Carlos Mazón.
"Su compañero de coche en las primarias, Santos Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, pero no va a convertir España en una cloaca", le ha espetado Feijóo. Además, tirando de ironía, el líder de los conservadores ha acusado a Sánchez de declararse "insumiso" ante las Cortes Generales: "¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?".
El jefe del Ejecutivo ha respondido poniendo en valor la "tolerancia cero" de su partido ante los presuntos casos de corrupción de Cerdán y del exministro José Luis Ábalos. Después, ha derivado su discurso hacia el bienestar económico de España, con previsiones de crecimiento al alza. Sin embargo, ha terminado arremetiendo contra Feijóo por llevar "un año aplaudiendo a Mazón". "Mírese el espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad", le ha dicho.
