Visita oficial
Zelenski se reunirá con el Rey y con Sánchez en su tercera visita a España
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará su tercera visita a España este martes 18 de noviembre. Este encuentro en Madrid será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos, según destacan desde La Moncloa.
En primer término, el rey Felipe VI mantendrá un encuentro con el presidente Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.
Después, en el marco del refuerzo político de la relación bilateral, Zelenski será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a las 17:00 horas para abordar cuestiones de interés común. Tras la reunión, ambos líderes realizarán una comparecencia ante los medios de comunicación.
Noticia en ampliación
