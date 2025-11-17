Illa reclama al PP "serenidad y rigor" para debatir el nuevo modelo de financiación

Uno de los grandes (y pocos) aliados que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) será la Generalitat de Salvador Illa. El president de Cataluña ha empezado este lunes a encarar la cita reclamando "serenidad y rigor" para abordar el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Un mensaje claro hacia las autonomías del PP, que en la última reunión del CPFF protagonizaron una plantada al Gobierno.

Illa ha aprovechado su intervención en la inauguración del Foro Barcelona, una cita para debatir sobre el futuro del turismo, para pedir que en el encuentro en el Ministerio de Hacienda se haga una "reflexión serena y constructiva" sobre hacia dónde tiene que ir la financiación autonómica, cuyo sistema actual lleva más de una década caducado y pendiente de ser renovado. "Es lo que estamos intentando hacer desde Cataluña", ha afirmado.

"Espero que todo el mundo vaya con el ánimo de construir y aportar, no con el ánimo de criticar ni hurgar", ha dicho el president. En la memoria de Illa aún está muy presente la última reunión de este órgano, en febrero de este año, cuando todas las comunidades gobernadas por el PP abandonaron la cita para protestar contra la gran medida que se aprobó aquel día: la condonación parcial de la deuda que varías autonomías aún arrastran del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Pese a que Illa dé esta importancia a la reforma del modelo de financiación, no será el tema estrella del encuentro. Como explicó EL PERIÓDICO la semana pasada, esta cuestión solo se contempla en el último punto del orden del día para, simplemente, abordar el "estado de situación de la reforma". Esto indica que, pese a que será uno de los temas a tratar, de la reunión de este lunes no saldrá ninguna propuesta sobre el futuro modelo.

Una cuestión vital

La nueva financiación autonómica es vital para Illa porque es uno de los compromisos que asumió con ERC a cambio de ser investido presidente de la Generalitat. Así, hasta que no haya nueva financiación, el partido de Oriol Junqueras ya ha avisado de que no negociará los presupuestos de la Generalitat del año que viene, que es la principal ley que puede dar estabilidad al ejecutivo socialista en Cataluña.

Para Illa estos presupuestos son clave porque, desde que llegó a la Generalitat en agosto de 2024, aún no ha conseguido aprobar unas cuentas públicas. Renunció a elaborar las de 2024 porque ya era demasiado tarde para que entraran en vigor, pero tampoco pudo aprobar las de 2025 por falta de apoyos. Sacar adelante las de 2026 sería clave para ganar un año de margen y poder gobernar sin demasiados sobresaltos.