Puigdemont pide al TC que le levante la orden de arresto tras el aval del abogado general de UE a la amnistía

El presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. en las que avala la amnistía del terrorismo de los CDR y de los actos del 'procés' constitutivos de responsabilidad contable, para reclamar al Tribunal Constitucional que le levante de forma cautelar la orden de detención que aún tiene pendiente si regresa a España. El fiscal se opone a que se haga antes de resolver el recurso de amparo interpuesto, porque no es la práctica habitual de la corte de garantías.

La defensa de Carles Puigdemont, que ejerce Gonzalo Boye, argumenta que "la decisión sobre la suspensión cautelar prevista en el artículo 56" de la ley reguladora del TC "exige considerar si la ejecución de los actos recurridos produciría un perjuicio irreparable que haría perder su finalidad al recurso de amparo. Esta valoración no puede efectuarse con una mirada aislada ni meramente interna, sino integrando de forma completa el marco constitucional y europeo aplicable".

Ese análisis "se ha visto transformada de manera decisiva por dos acontecimientos", señala el escrito de seis páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. A continuación cita la propia sentencia del TC que avala la constitucionalidad de la norma, pero también "las conclusiones del Abogado General en las cuestiones prejudiciales, que afirman que la ley de amnistía es plenamente conforme con el ordenamiento de la Unión".

"Ambos parámetros, convergentes, refuerzan el deber de asegurar que el recurso de amparo no pierda su finalidad sin más excusas ni dilaciones injustificables", argumenta la defensa de Puigdemont para reclamar la retirada de la orden de detención, aunque las conclusiones del abogado general de la UE Dier Spielmann no sean todavía la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en su resolución puede seguirlas -que es lo habitual- o dictar justo lo contario.

En cualquier caso, lo que pretende Puigdemont es acelerar la retirada de la orden de arresto antes de que el propio TC resuelva su recurso de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado en rebeldía. La recusación que interpuso contra tres de los magistrados del tribunal retrasó su resolujción, que ya no se producirá hasta 2026.

Alega que "la ejecución de las órdenes de detención produciría un perjuicio irreparable. Afectaría de modo irreversible a la libertad personal, a la participación política del recurrente, al ejercicio de su mandato representativo y a su libertad de circulación. Una eventual sentencia estimatoria no podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional".