Investigación

La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo

La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo

Santos Cerdán, durante el pleno en el Congreso de los Diputados.

Santos Cerdán, durante el pleno en el Congreso de los Diputados. / EP

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde primera hora de este viernes sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla en relación con la investigación de presuntas comisiones irregulares por parte de la trama Cerdán-Koldo, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la compañía. La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo.

