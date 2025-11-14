Investigación
La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo
La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde primera hora de este viernes sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla en relación con la investigación de presuntas comisiones irregulares por parte de la trama Cerdán-Koldo, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la compañía. La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo.
- Un huésped roba en seis hoteles de Ibiza en 48 horas y se lleva 38.000 euros y joyas
- Poco más de una hora de ‘selfies’, risas y gambas
- Arden dos vehículos eléctricos en el puerto de Ibiza
- Estas son las ventajas para los residentes en el primer tanatorio público de Ibiza, en Santa Eulària
- El primer tanatorio público de la isla de Ibiza se inaugura este jueves
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- Asaltan de madrugada una casa de es Caló, en Formentera: 'Me han dejado la terraza patas arriba, se han comido cuatro cajas de gambas
- Estos son los 22 jefes de servicios del hospital de Ibiza que denuncian la 'situación de crisis