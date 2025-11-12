Juicio al fiscal general, en directo | El Gobierno se enroca en la inocencia de García Ortiz: “No hay ninguna prueba contra él”

El periodista Romero señala que una "fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid", él está convencido que "en legítima defensa", le dijo ya el 12 de marzo --tras publicarse la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso, que el asunto de González Amador no podía interpretarse como una persecución política porque, de hecho, la defensa del empresario había propuesto un acuerdo reconociendo los delitos. Lo hizo después de que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid redactara un tuit señalando que el fiscal provincial de Madrid, a la que se refería como fiscal del caso, había tenido un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.