DIRECTO | Baldoví, a Mazón: "¿Dónde estabas cuando la gente se ahogaba a las 19 horas?"

Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en las Cortes Valencianas por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Tres horas antes de su comparecencia en la comisión de investigación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.

En la declaración del ya exjefe del Consell de esta tarde no podrán estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas. Un poco antes de las 15:30 horas, media hora antes de que se iniciase la comparecencia de Mazón en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas, en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.