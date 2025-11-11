El Gobierno desbloquea la regulación del alquiler temporal para compensar el gesto a Junts con la ley sobre multirreincidencia

El Gobierno no da por perdida la legislatura, por mucho que Junts haya avisado de que vetará cualquier iniciativa que presente. La ruptura con los posconvergentes, dicen, no cambia mucho, acostumbrados a encarar cada semana en el Congreso una votación de riesgo desde hace dos años. No obstante, el propio Pedro Sánchez trató de recuperar el apoyo de los de Carles Puigdemont anunciando la reactivación de la proposición de ley contra la multirreincidencia, demandada por Junts y el PNV. Un paso que ha obligado a los socialistas a equilibrar la balanza con sus socios de izquierdas, poniendo en marcha los mecanismos para aprobar la norma para regular los alquileres de temporada.

El primer aviso de Puigdemont, hace ya dos semanas, llevó a Sánchez a comprometerse a reactivar la ley contra la multirreincidencia, una de las principales demandas de los posconvergentes. La norma, que plantea la reforma del Código Penal para endurecer las penas por reincidencia en hurtos leves, fue aceptada a trámite en septiembre de 2024 con el 'sí' de PP, PSOE, Vox, Junts y PNV. Sin embargo, Sumar, EH Bildu, Podemos y el BNG se opusieron y ERC se abstuvo. Desde entonces, la norma ha estado guardada en un cajón.

Fue la pasada semana, después de que la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, aseverara que "no habrá estabilidad" si el Gobierno no cumple sus acuerdos, cuando el anuncio de Sánchez se materializó. El PSOE desbloqueó la norma y ha convocado este miércoles la primera reunión de la ponencia, un órgano que se reúne a puerta cerrada para empezar a examinar las casi 60 enmiendas que se han presentado a la norma. Este es el primer paso antes de que sea aprobada en comisión y enviada al pleno para recibir el visto bueno del Congreso.

Los vetos cruzados

En estos momentos, el Gobierno no cuenta con el apoyo de sus socios de izquierdas para sacar adelante la medida, con lo que el PSOE debería apoyarse en el PP o en Vox, además de en Junts y en el PNV, para conseguir la mayoría absoluta que requiere esta ley. Sin embargo, los socialistas han puesto sobre el tablero una segunda ficha que podría ayudar en las negociaciones, la proposición de ley para regular los alquileres temporales, algo que exigen desde hace meses todos los aliados a la izquierda del PSOE.

La iniciativa fue presentada en el Congreso por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG para presionar al PSOE hace más de un año y fue rechazada inicialmente debido a que Junts sumó sus votos con el PP y Vox. No obstante, tras una negociación entre los republicanos y los posconvergentes, se acordó un texto que obtuvo el visto bueno para comenzar su tramitación. Desde entonces, el PSOE ha hecho lo posible por desactivar la norma. Sin embargo, este martes se celebrará la primera reunión de ponencia, lo que supone un gesto claro a sus aliados y obliga a cada bloque -Junts y PNV, por un lado, y Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG- a hacer concesiones si quieren sacar adelante sus iniciativas.

Esta proposición de ley pretende regular los alquileres temporales y por habitación y otorgar a los inquilinos los mismos derechos que aquellos que tiene contratos de vivienda habitual. En su momento, Junts ya avisó de que serían necesarios cambios "sustanciales" para apoyar la aprobación de la norma. El martes comenzará el debate de las 66 enmiendas registradas. Así, puede que la tramitación paralela de ambas proposiciones de ley derive en negociaciones cruzadas que permitan al Gobierno compensar la balanza.