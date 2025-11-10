PSOE
Ábalos reclama personarse como acusación particular en la causa contra Leire Díez
El exministro pide que se investigue si la exmilitante maniobró para modificar su línea de defensa en beneficio del PSOE
EP
El exministro socialista y diputado en el Grupo Mixto José Luis Ábalos ha solicitado personarse como acusación particular en la causa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez y que se investigue si maniobró para modificar la línea de defensa del también ex secretario de Organización del PSOE con el objetivo de que no perjudicara al partido de Pedro Sánchez.
En el escrito remitido al juzgado número 9 de la madrileña Plaza de Castilla por su procurador, se explica que Ábalos quiere personarse en la causa tras tener conocimiento por la prensa de las supuestas reuniones en las que Leire Díez habría manifestado mantener una "estrecha relación" con dirigentes políticos y tener "bajo su control y asesoramiento" la defensa de distintas personas investigadas, entre ellas la del propio exministro, "con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio" del PSOE.
"En el transcurso de tales conversaciones, Doña Leire Díez habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela, uno de cuyos elementos clave sería modificar la línea de defensa de mi representado, sometiéndola por entero a sus directrices, para así llegar a un pacto de no agresión con dicho partido", agrega.
Influir en las diligencias policiales
En su escrito, recogido por Europa Press, el representante legal de Ábalos añade que Díez afirma tener acceso a "información reservada" procedente de la Guardia Civil y la Fiscalía, y también "capacidad de influir en el desarrollo de diligencias policiales, incluyendo escuchas e investigaciones, en relación tanto con el 'caso Koldo' como con investigaciones relacionadas con el sector de hidrocarburos, que presentaba como conectadas entre sí".
"En ese contexto, manifestaba su intención de 'reconducir la situación' de mi representado y 'evitar perjuicios' al Gobierno", recalca el escrito.
Injerencias y filtraciones
Para Ábalos, la "gravedad de estas manifestaciones excede el ámbito meramente mediático", pues de ellas se desprende "la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales". Eso, aduce, afecta directamente al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva del exministro y genera "una situación de posible indefensión y posible perjuicio procesal".
Por todo ello, Ábalos solicita poder personarse como acusación particular, que se acuerde la práctica de las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las posibles injerencias descritas, y que se incorporen a la causa las informaciones periodísticas a las que hace referencia en su escrito.
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros
- Las chicas del San Vicente de Paul de Ibiza se reúnen 50 años después
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- El Supremo da la razón a una pareja de ibicencos que perdió su casa
- 50 años del inicio de una vida militar en Sa Coma
- Sigue grave pero estable la mujer herida en el choque frontal de Santa Eulària
- El 40% de las playas de Ibiza pierden su calidad «excelente» en 10 años
- Todas las fotos del 50 aniversario del cuartel de Sa Coma