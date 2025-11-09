PP
Directo | Moreno y Feijóo lanzan al PP andaluz frente a PSOE y Vox para lograr una "mayoría de estabilidad"
El PP clausura un cónclave que ha tenido como objetivo lograr la máxima movilización de cara a las elecciones autonómicas de 2026
Javier Alonso
El PP andaluz cierra este domingo su congreso de Sevilla en el que ha fijado un nuevo objetivo "la mayoría de estabilidad". Un concepto que marcará la campaña para las elecciones de 2026 y que abarca desde repetir la mayoría absoluta de 2022 hasta lograr los diputados suficientes para que las exigencias de Vox sean mínimas o incluso acudir con garantías a una repetición electoral.
Los mensajes están así centrados en evitar un crecimiento en el número de diputados de Vox que frene una mayoría absoluta. Y para ello han sido continuas las alusiones a la relación entre la oposición de izquierdas liderada por el PSOE y el partido de Abascal: "Los cuñados de Vox", como los denominó el portavoz parlamentario Toni Martín.
Salvo la incursión del secretario general, Miguel Tellado, que desentó con un discurso especialmente duro contra María Jesús Montero y la corrupción, el PP andaluz cierra un congreso marcado en el que se han repetido los conceptos de "moderación, vía andaluza, diálogo o estabilidad". "Hay que huir del insulto y de la política del odio", llegó a afirmar el presidente, Juanma Moreno, durante su intervención empeñada en abacar un espacio de centralidad política.
La jornada de cierre del congreso regional arrancó con la primera reunión de la nueva ejecutiva regional andaluza en la que repite Antonio Repullo como secretario general y en la que se refuerza especialmente el papel de Ignacio Romaní que asume un mayor peso en el área de Organización. En el resto de miembros apenas hay cambios significativos más allá de la representatividad de todas las provincias y de los guiños simbólicos al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, como presidente del Comité Electoral, y de Carolina España, al frente del Consejo Asesor.
