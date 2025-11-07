Emergencias ya tenía el primer borrador del Es Alert a las 18.37, hora y media antes de enviarlo

Los responsables de Emergencias y miembros del Cecopi ya manejaban un borrador del Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas a todos los teléfonos de la provincia de València, a las 18.37 horas. Hora y media de la alerta que la jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, considera "tardío y erróneo".

Así consta en la información remitida por la Conselleria de Emergencias a la causa de la dana y notificado a las partesdesde la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Se trata del el correo electrónico remitido por el funcionario Juan Ramón Cuevas a la cuenta de sala del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a las 18:38h del día 29 de octubre de 2024.

El borrador del Es Alert que se barajaba a las 18.37 horas del 29-O. / L-EMV

Un dato que ratifica la información anterior revelada en los videos ocultados por la Conselleria de Emergencias de que el subdirector de Emergencias Jorge Suárez informó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia del 29 de octubre) a las 17 horas de la posibilidad de realizar un envío masivo de mensajes a la zona de Requena-Utiel. “De acuerdo a lo que decidamos podemos enviar un mensaje a todas los móviles de esa zona”, asegura Suárez en el vídeo grabado por Emergencias y remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. La grabación ha permanecido oculta desde el 29 de octubre de 2024 hasta que el pasado mes de septiembre la Conselleria de Emergencias admitió su existencia.