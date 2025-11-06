Junts materializa su bloqueo y veta todas las leyes de PSOE y Sumar en el Congreso

Junts da un paso más para materializar en el Congreso la ruptura con el Gobierno que avalaron las bases del partido hace ahora una semana. La formación ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes de PSOE y Sumar, por lo que no podrán salir adelante con la mayoría de investidura, y también votarán en contra de las 21 normas que están en su fase final de tramitación, así como a los proyectos de ley aprobados en el Consejo de Ministros y pendientes de enviar al Congreso. Así lo ha anunciado la portavoz Míriam Nogueras durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, arropada por todos los diputados y senadores del grupo parlamentario en Madrid. “No habrá estabilidad si no cumplen sus acuerdos, Sánchez sabe que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España”, ha apuntado para concluir que “la legislatura queda bloqueada”.

Los posconvergentes evitan por el momento alentar una moción de censura, para lo que necesitarían sumar sus votos a PP y Vox, ni tampoco han instado a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o, incluso, convocar elecciones. Lo que deja un resquicio para desandar la ruptura, sobre todo ante la insistencia de que "el PSOE debe cumplir" y "decidir si quiere seguir en el poder, sin poder gobernar y no cumplir con los catalanes". Con todo, en privado reiteran que "se ha acabado" al entender que el PSOE "no ha cumplido y no va a cumplir".

"La ruptura es absoluta, ni diálogo ni negociación, ni Presupuestos", añaden las mismas fuentes parlamentarias de Junts. Su pretensión es así girar el foco de la responsabilidad sobre Pedro Sánchez, dejando la pelota en su tejado para que sae quien mueva ficha ahora, en lugar de minimizar la ruptura anunciada la pasada semana por Carles Puigdemont. "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?", ha ironizado a través de un mensaje en la red social X el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el paso dado por Junts.

La portavoz de Junts indicó dejó claro que el Gobierno “ha perdido su capacidad legislativa”, “un baño de realidad” para el PSOE y Sumar, aunque matizó que de las más de 50 leyes que hay en trámite parlamentario, tres de ellas van a acompañadas de un acuerdo con Junts y estas “las queremos cobrar”, como también el decreto sobre la ‘ley ELA’.

En Moncloa todavía confiaban en los últimos días en poder reconducir las relaciones con Junts. Un escenario al que también se acogió esta semana el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llevó las riendas de la negociación del PSOE en el denominado “proceso de Suiza” después de la entrada en prisión del secretario de Organización, Santos Cerdán. “Nunca se sabe si son definitivas” las rupturas, dijo el pasado lunes durante su intervención en 'Los Desayunos del Ateneo' para poner en valor todo este proceso de diálogo fue de España con un mediador internacional.

'No a todo'

Si bien reconoció que “ahora puede ser más difícil”, no ha dado nada por perdido y ha negado que Junts vaya a adoptar una posición rupturista para bloquear al Gobierno. “No pensar que votará porque sí en contra de todo, votará en función de lo que le parezca cada asunto”, explicó para limitar el alcance de la ruptura y desvincularla de la necesidad de un adelanto electoral.

Los negociadores del Gobierno entendían además que mientras no se ponga sobre la mesa una moción de censura habría margen para el diálogo, “votación a votación”. Uno de los negociadores del Gobierno con Junts trasladaba la pasada semana que “siempre confío en que Junts se reposicione”.

De forma preventiva en el Ejecutivo siguen sosteniendo que es viable prolongar la legislatura hasta 2027, aun sin aprobar unas cuentas públicas.