EXTRACTO DEL LIBRO DE MEMORIAS
Juan Carlos I habla de (algunas) personas de su vida
"Mi padre siempre me aconsejó no escribir mis memorias. ¿Por qué lo desobedezco ahora? Porque tengo el sentimiento de que me han robado mi historia"
Por Leticia Fuentes y Jose Rico
Reconciliación es la palabra que ha elegido Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España de 1975 a 2014, para titular su libro de memorias. Sin embargo, en las 512 páginas de panegírico, el monarca emérito lee la cartilla y pasa cuentas con muchos de los protagonistas que compartieron con él medio siglo de historia. Entre la clase política, de antes y de ahora, deja pocos títeres con cabeza. De su familia confiesa las heridas provocadas por sus irregularidades fiscales (sobre las que pasa de puntillas) y sus infidelidades (sí, las admite por primera vez). Y de él mismo desliza una genérica autocrítica y la asunción de "errores" que no le impiden erigirse en víctima del sistema.
Estas son algunas de las reflexiones que hace Juan Carlos I sobre las personas y los episodios que han marcado su vida
1. Su padre
La relación de Juan Carlos I con su padre, Juan de Borbón, fue tirante desde que, en 1948, el conde de Barcelona, viviendo en Portugal, pactó con Franco que su hijo estudiase en España. Dos décadas después, la decisión del dictador de romper la línea dinástica y elegir como sucesor al nieto del último rey, enfrentó durante años a padre e hijo.
2. Su hermano Alfonso
El episodio más duro al que se remonta Juan Carlos, y del que nunca había hablado, es la muerte de su hermano Alfonso. Fue el 29 de marzo de 1956 mientras jugaban con una pistola del calibre 22 que les había dado un lugarteniente. Le habían quitado el cargador, pero una bala se había quedado en la recámara.
3. Francisco Franco
El monarca emérito elogia y muestra admiración en varios pasajes del libro por su antecesor como jefe del Estado, el hombre a quien le debe la Corona. El dictador le designó sucesor a título de rey en 1969.
4. Los líderes del 23-F
El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 siempre ha estado rodeado de especulaciones y teorías conspirativas sobre el conocimiento que tenía Juan Carlos de los planes de los militares rebeldes. Lo cierto es que su mensaje de aquella madrugada fue decisivo para frustrar la asonada.
5. Su hijo Felipe
Su hijo, el rey Felipe VI, es el protagonista de las revelaciones más tensas que hace el emérito en el libro. Tras la abdicación de su padre, el actual monarca decidió romper amarras con él para intentar marcar distancias de sus escándalos, lo que incluyó el anuncio en 2020 de que renunciará a su herencia.
6. Sofía y Letizia
El tono que emplea Juan Carlos con su esposa y con su nuera son diametralmente opuestos. Para la reina emérita, a quien llama 'Sofi', tiene palabras de cariño pese a reconocer por primera vez el secreto a voces de sus infidelidades. A la reina Letizia, de quien siempre se ha dicho que nunca le gustó, la culpa de haber desestabilizado a la familia.
7. Leonor
Aunque de su nieta Leonor, heredera de la Corona, no habla en las memorias, el exjefe del Estado le ha dejado un consejo en algunas entrevistas que ha concedido en Francia.
Más familia
Elena
"Las visitas regulares de mis hijas, mis sobrinos y mi hermana, todos aquellos por los que siento un gran afecto, son mi base afectiva sólida. Teniendo en cuenta mi aislamiento, su presencia ocasional es aún más preciosa"
Cristina
"Es mi hijo Felipe, una vez nombrado rey, quien decide, justo en el 50º cumpleaños de Cristina, retirarle el título (...) Ella no se esperaba un regalo semejante de cumpleaños de parte de su hermano"
Froilán
"El divorcio de sus padres y una cierta falta de autoridad paterna le condujeron a una vida desvergonzada. En un día se acomodó a una vida sana y recta"
8. Corinna
El rey Juan Carlos reconoce "desvíos sentimentales" durante su vida, que asegura que no afectaron a sus obligaciones monárquicas, pero asegura que "la mayor parte" de las "relaciones extraconyugales" que se le atribuyen son "totalmente ficticias". Solo aborda, sin citarla y pasando muy de puntillas, su relación con Corinna Larsen.
Presidentes del Gobierno
Adolfo Suárez
"¿Porque le escojo a él? Él solo encarnaba la reforma sin ruptura que yo quería. Era un puro producto del franquismo. Rápidamente vi su vivacidad. Era diferente a los otros miembros del régimen. No había conocido la guerra civil y estaba cargado de modernidad y cambio"
Felipe González
"Aunque años antes defendieron la república, González y [Alfonso] Guerra demostraron ser escrupulosos con la Corona. Gobernaron con ambición por el país y respeto institucional. Juntos, empezamos a construir una nueva España"
José María Aznar
"Aznar atribuyó el atentado del 11-M a ETA, antes de que Al Qaeda lo reivindicara. La izquierda acusó a la derecha de manipular el drama. El 14 de marzo, el PSOE ganó las elecciones. Sin el atentado, el resultado habría sido otro"
José Luis R. Zapatero
"A George W. Bush le dije: 'Pido disculpas por la actitud de Zapatero. Cometió un error político cuando era líder de la oposición. Pero ello no debe dañar la relación entre España y EEUU, que es una relación fundamental'"
Mariano Rajoy
"Vengo de firmar el decreto de mi abdicación en un la intimidad de mi despacho. Solo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es testigo de aquello"
Pedro Sánchez
"El Gobierno transformó mis investigaciones judiciales en una caza de brujas, en un proceso de moralidad afectando a la totalidad de mi reinado y de mi acción política"
Otros dirigentes
Jordi Pujol
"Pujol venía a Madrid a negociar prerrogativas. Primero se reunía con el presidente del Gobierno, luego conmigo. Yo recibía un informe previo. Sabía que había que marcarle límites"
Santiago Carrillo
"Era una época [la transición] en la que la izquierda, y en particular el Partido Comunista, respetaba las instituciones del Estado. Lamento que se haya perdido cierto espíritu político en detrimento de España y de sus intereses"
Fidel Castro
"Fidel Castro decía de mí a la prensa española: ‘¡Tenéis el mejor rey del mundo!"
Hugo Chávez
"Logró sacarme de mis casillas. A pesar de que yo no quería, el '¿por qué no te callas?' se convirtió en un eslogan de resistencia política"
Un reportaje de EL PERIÓDICO
Textos: Leticia Fuentes y Jose Rico
Diseño: Ricard Gràcia
Coordinación: Rafa Julve