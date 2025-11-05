EEUU mata a otros dos tripulantes de una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este martes la muerte de dos "narcoterroristas" a bordo de una embarcación en aguas del Pacífico tras un ataque efectuado por el Ejército estadounidense, en el marco de su campaña de bombardeos contra barcos que presuntamente transportan drogas y que en el Caribe ya ha dejado al menos 60 fallecidos.

"Hoy, por orden del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra --nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono-- ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", ha declarado en su cuenta de la red social X, asegurando que esta operación ha tenido lugar en aguas "internacionales" y celebrando que "ningún" efectivo estadounidense ha resultado herido durante la misma.

Como en anteriores ocasiones, Hegseth ha señalado que la embarcación atacada estaba "involucrada en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos" y ha prometido destruir "todas" aquellas que traten de "envenenar a nuestros ciudadanos" con el tráfico de drogas.

"Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las Fuerzas Armadas estadounidenses", ha agregado.

Al menos otras diez personas han muerto en las últimas semanas en ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60, desde que Washington iniciase a principios de septiembre estos bombardeos.